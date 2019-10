Pönitz : „Bauhaus an der Ostsee“ wurde zum Besuchermagnet

Ausstellung im Pönitzer Museum war für die Macher ein voller Erfolg. Die Pläne für die Sonderschau in 2020 reifen bereits.

20. Oktober 2019, 12:37 Uhr

Pönitz | So viele Besucher wie sonst fast in einem ganzen Jahr haben in der viermonatigen Laufzeit der Ausstellung „Bauhaus an der Ostsee“ das Museum für Regionalgeschichte in Pönitz besucht. „Pro Öffnungstag hatten wir durchschnittlich 16 bis 30 Besucher hier“, sagte Museumssprecherin Gerda Petrich. Insbesondere viele Fachleuten aus Denkmalpflege, Architektur und Gartenbau seien unter den Besuchern gewesen, so Petrich. Das ehrenamtliche Museums-Team freute sich „über zahlreiche lobende bis begeisterte Kommentare im Besucherbuch“, so Petrich weiter.

Im Zentrum der Ausstellung stand Gut Garkau. Der in den 20er Jahren bei Klingberg erbaute Bauernhof hat ein Alleinstellungsmerkmal vorzuweisen – schließlich ist die landwirtschaftliche Anlage am Großen Pönitzer See der weltweit einzige Bauernhof im Bauhaus-Stil.

Die Ausstellung wurde am 15. Oktober zum letzten Mal geöffnet und wird nun abgebaut. Mit „etwas Wehmut und einer ganzen Portion Stolz“, so Petrich, machen sich die ehrenamtlichen Museumsmitarbeiter nun an die Arbeit: Das wunderbare Modell des Gutes Garkau von Professor Peter Blundell-Jones, emeritierter Architekturprofessor der Universität Sheffield, wird wieder sicher in seine Holzkisten verpackt und mit einer Spezialspedition nach Biberach an der Riss zurück zur Hugo-Häring-Gesellschaft geschickt. Die zahlreichen originalen Leihgaben aus dem „Ovalen Haus“ von Harry Maasz gehen zurück nach Klingberg zur Familie Cassebaum. Und die vielen Bilder und Texte wandern wieder ins Archiv.

Immer wieder sei zum Ausdruck gekommen, dass es vielen Besuchern gar nicht bewusst war, dass es nahe Pönitz solche Kulturdenkmale gibt, so Petrich. Der Verein für Regionalgeschichte hofft, dass durch die Ausstellung der geschichtliche Wert dieser Gebäude aus einer so wichtigen Zeit des Umbruchs mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt wurde. Denn aktuell ist das Bauernhof-Ensemble vom Verfall bedroht.

„Wir werden den Erfolg dieser Ausstellung wohl nur schwer toppen können, aber wir planen jetzt für das kommende Jahr eine weitere Sonderausstellung zu einem aktuellen Thema, das wir mit einem großen lokalen Bezug konzipieren“, sagte Vereinsvorsitzender Dr. Kersten Jungk, der wieder auf Zuspruch der Besucher hofft.

Mit dem Abbau der Ausstellung werden die Öffnungszeiten des Museums jetzt wieder etwas reduziert: Am Dienstag ist das Museum von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet.