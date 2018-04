Baugebiet soll schnell bereitstehen

Ausschüsse sprechen sich dafür aus, 16 Bauplätze in Nüchel zügig durch ein Unternehmen erschließen und vermarkten zu lassen

von Bernd Schröder

12. April 2018, 13:07 Uhr

Die Gemeinde Malente soll einen Erschließungsträger beauftragen, um das neue Baugebiet in Nüchel zu vermarkten. Zu diesem Schluss kamen der Planungs- und Hauptausschuss im nicht öffentlichen Teil ihrer gemeinsamen Sitzung am Mittwoch und votierte damit gegen eine Eigenvermarktung durch die Gemeinde. Bereits im öffentlichen Teil hatte sich zu diesem Tagesordnungspunkt eine Mehrheit abgezeichnet. Von den Argumenten ließen sich letztlich offenbar alle überzeugen. Die Entscheidung sei einstimmig gefallen, erklärte Jürgen Redepenning (SPD), Vorsitzender des Planungsausschusses. Nun solle die Verwaltung das Verfahren zügig in die Wege leiten.

In der öffentlichen Diskussion hatten Redepenning, Vorsitzender der gemeinsamen Fraktion von SPD und Grünen, und Hans-Werner Salomon (CDU) noch dafür geworben, zumindest zu prüfen, ob eine Erschließung und eine Vermarktung in Eigenregie für die Gemeinde profitabel sein könnte. CDU-Fraktionschef und Hauptausschussvorsitzener Uwe Potz hatte die Eigenvermarktung bei einer vorigen Sitzung ins Spiel gebracht. So könne die Gemeinde ihren Ertrag vielleicht steigern, begründete Potz seinen Vorstoß. Doch zahlreiche Ausschussmitglieder waren dagegen.

„Wir sind als Gemeinde im Moment nicht in der Lage, das Geschäft eines Immobilienmaklers zu betreiben“, erklärte FDP-Fraktionschef Wilfred Knop. Er sprach sich für einen Erschließungsträger aus, dem eine Frist für die Vermarktung gesetzt werden solle. Gudrun Förster regte an, Nüchelern und Malentern bei der Vermarktung Vorkaufsrechte einzuräumen. Zuvor hatte Jürgen Baguhl (FWM) bereits Bedenken gegen eine Eigenvermarktung geäußert. Er führte die Personallage im Rathaus an und warnte vor einem finanziellen Risiko für die Gemeinde, wenn die Vermarktung sich hinziehen sollte. Ähnlich äußerte sich Thomas Paprotta von den Bürger-innen für Malente (BfM). BfM-Fraktionschefin Dagmar Nöh-Schüren befürchtete eine weitere Verzögerung des Projekts, das sich mittlerweile schon seit elf Jahren hinziehe.

Tatsächlich geht aus den Zahlen der Verwaltung hervor, dass sich mit den 16 Grundstücken auf der rund 14 500 Quadratmeter großen Fläche am westlichen Ortsrand von Nüchel nicht viel verdienen ließe. Der Gutachterausschuss hat zwar einen Verkaufspreis von 85 bis 90 Euro pro Quadratmeter als marktkonform eingestuft, die Gemeinde müsste aber laut Kostenschätzung auch mindestens einen Verkaufspreis von gut 81 Euro pro Quadratmeter erzielen, um ihre Kosten zu decken. Und in dieser Summe sind Personalkosten noch nicht enthalten. Insgesamt machen die Baugrundstücke abzüglich der öffentlichen Flächen 9400 Quadratmeter aus, jedes Baugrundstück wäre somit im Durchschnitt knapp 600 Quadratmeter groß.

Bedenken von David Kardell (Grüne), das Interesse an dem Baugebiet sei nicht besonders groß, trat Dorfvorsteher Dieter Path entgegen. „Wir haben sicherlich genügend Anfragen“, erklärte er. Es sei nur schwierig, etwas zu vermarkten, wenn man nicht wisse, wann es losgehe.