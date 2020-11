Einwände von Dr. Ulrich Fehlberg : Baugebiet in der „Krabbe“ bleibt nicht ohne Kritik

Geplante Neubauten in der Plöner Krabbe 2 und 3 erregten im städtischen Ausschuss erneut die Gemüter.

von Michael Kuhr

26. November 2020, 15:05 Uhr

Plön | Dr. Ulrich Fehlberg wird nicht müde, die geplanten Neubauten in der Plöner Krabbe 2 und 3 mit 18 Wohneinheiten zu kritisieren: „Ist der Bedarf wirklich so groß, dass man einen solchen Wohnblock in der Altstadt umsetzen kann?“, fragte der Anlieger der Lütjenburger Straße in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses.

Gegen das Votum von Carsten Gampert (FWG) brachte das Gremium die erste Auslegung der Entwürfe auf den Weg. Jeder Bürger kann jetzt vier Wochen lang die Pläne im Rathaus einsehen und seine Anregungen und Bedenken einbringen.

Ursprünglich wollten Verwaltung und Politik das Verfahren gemäß Paragraph 34 Baugesetzbuch umsetzen, um keinen Bebauungsplan aufstellen zu müssen. Demnach haben sich Neubauten in ihrer Kubatur städtebaulich an die bestehende Umgebung anzupassen. Die Kreisbaubehörde versagte allerdings eine Genehmigung gemäß Paragraph 34, weshalb mit dem Bebauungsplan Nr. 1 nun die Grundlage geschaffen werden soll.

Der Ausschuss verband sein Votum mit einem Prüfauftrag an die Verwaltung. Die soll ausloten, ob Gründächer und Photovoltaikanlagen sich auf die künftigen Mietpreise auswirkten und welche Fördermöglichkeiten es gibt. Einstimmig billigte der Ausschuss den Vorschlag Stephanie Meyers (Grüne), pro Wohneinheit einen Fahrradstellplatz im B-Plan festzusetzen.

Vorgesehen sind sechs oberirdische Stellplätze und ein Fahrradkeller, erläuterten Architekt Martin Jubelt (BCS GmbH Lübeck) und Planer Sebastian Opitz. Kraftfahrzeuge finden in zwei Garagengeschossen und oberirdisch Platz. Vorgesehen sind vier Riegelbauten an der Krabbe und ein Gebäude im Hof. Die Erschließung erfolgt von der Lütjenburger Straße aus, nicht von der Krabbe. Das Gebäude Nummer 1 soll zudem mit dem Gesicht zur Lütjenburger Straße gedreht werden. Neben Haus Nummer 4 ist eine fußläufige Verbindung zum Hof geplant. Außerdem wird ein Müllplatz integriert und die Ausrichtung der Stellplätze angepasst. Im Flächennutzungsplan wird das Mischgebiet in ein allgemeines Wohngebiet geändert.

Fehlberg kritisierte weiterhin die Höhe der Bauten und die Größe des „überdimensionalen Gebäudes von 45,5 Meter Länge“. Es passe sich laut Kreisbauaufsicht nicht in die Umgebung ein. „Sieht der Ausschuss es immer noch so, dass sich das Bauwerk in die Umgebung einfügt?“. Er wollte wissen, wie das Haus von hinten aussieht und monierte die gigantische Viergeschossigkeit und unvollständige Pläne. „Warum kann man nicht die Fläche auf Papier von allen Seiten angucken?“. Bürgermeister Lars Winter und Teamleiter Wolfgang Homeyer verwiesen auf die Auslegung der Pläne, wo Einwendungen möglich seien. „Wir erwarten solche Stellungnahmen. Wenn sich dadurch Veränderungen ergeben, müssen wir darüber beraten“, sagte Homeyer. Die Pläne seien noch nicht endgültig. „Was sich nicht einfügt, kann man durch den B-Plan ändern und kritische Punkte abarbeiten. Wir sind gerade erst am Anfang“, meinte Winter. Die erste frühzeitige Bürgerbeteiligung wäre gar nicht zwingend erforderlich, erklärte Opitz im Hinblick darauf, dass es noch eine zweite Auslegung geben wird. Die Häuser in der Krabbe 2 und 3 sind inzwischen abgerissen.