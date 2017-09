Baubetriebshof muss erneuert werden – Pläne vorgestellt

von Constanze Emde

erstellt am 15.Sep.2017 | 00:37 Uhr

Dass der Baubetriebshof im Meinsdorfer Weg 123

in den 60er-Jahren mal eine Bullen-Besamungsstation war, wissen wohl nur die wenigsten. Dass die Gebäude aus der Zeit aber einer dringenden Sanierung bedürfen, wurde spätestens im Bauausschuss am Mittwochabend deutlich.

Boris Sobotta von den städtischen Betrieben schilderte die Ist-Situation: „Wir haben, damals die Stallgebäude entkernt, um Platz zu schaffen für die Maschinen. Aber der reicht heute lange nicht mehr.“ Nicht nur die Höhe der Hallen ist zu gering für moderne Maschinen, sondern auch die Parkmöglichkeiten sind suboptimal. „Sie können die Fahrzeuge aus Mangel an Toren nur hintereinander parken. Je nachdem an welches Fahrzeug sie müssen, ist das ein echtes Hindernis“, sagt Marc Mißling, Stadtwerke-Chef.

Die Eternitplatten auf dem 55 Jahre alten Dach, die zu geringen Höhen für die Hallen, der Mangel an Platz in den Sozialräumen, die umständliche Annahme-Situation für Kunden, das Wasserproblem im teilweise unterkellerten Verwaltungstrakt – all das spreche für eine Sanierung.

Sobotta: „Wir haben auch über einen kompletten Neubau nachgedacht, aber in Anbetracht der großen Kosten und der gebundenen Kapazitäten durch die Stadtsanierung und andere Projekte sowie die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, sind wir zu dem Schluss gekommen, den Baubetriebshof sukzessive zu erneuern.“ Das habe nicht nur den Vorteil von überschaubaren – auch finanziellen – Etappen, sondern ermögliche auch flexibles Reagieren. „Wir möchten Sie auf jedem der etwa fünf Schritte mitnehmen“, warb Sobotta beim Bauausschuss. Die Kompletterneuerung sei bisher auf acht bis zwölf Jahre geplant. Während Grüne, Freie Wähler und FDP sich grundsätzlich positiv dafür aussprachen, erinnerte Katrin Pitzner (CDU) an die Tücken des Ausschusses: „Warum machen Sie das, wir zerreden doch immer alles.“

Bevor es losgehen kann, braucht es einen Bebauungsplan, deshalb stellt Sobotta das Vorhaben im Oktober im Stadtentwicklungsausschuss vor. Im nächsten Jahr soll erst einmal eine Ausweichhalle errichtet werden, die auch später noch flexibel nutz- und erweiterbar ist, in der Bauphase aber gut als Abstellplatz und Lager genutzt werden könne. „Schon jetzt müssen Maschinen draußen stehen, das ist nicht gut für deren Langlebigkeit.“ Sein Fazit nach dem Ausschuss: „Vielleicht machen wir drei statt fünf Etappen, aber es muss auch finanzierbar bleiben.“