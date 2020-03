Baubetriebshof Eutin nimmt kein Kompost mehr

von Achim Krauskopf

Eutin | Ein großer Aufschrei werde nicht ausbleiben, ahnt Boris Sobotta angesichts der schlechten Nachricht, die auf Kunden des Eutiner Baubetriebshofes zukommt: Auf der Anlage werden entgegen einer 25 Jahre gepflegten Tradition keine Gartenabfälle wie Grün- und Rasenschnitt von Privatpersonen mehr angenommen. Sobotta, stellvertretender Werkleiter der Städtischen Betriebe, kündigte das am Mittwoch in der Sitzung des Bauausschusses an.

Auf der Internetseite des Baubetriebshofes stand gestern noch: „Wie jedes Jahr bleibt (...) die Kompostannahme des Baubetriebshofes ab Freitag, den 22. November 2019, bis einschließlich zum 02. April nächsten Jahres geschlossen.“ Diese übliche Schließung zur Winterzeit wird, wie Sobotta sagte, von Dauer sein, und er begründete sie im Ausschuss ausführlich.

Zu den Gründen zähle die Kapazität: 500 Kubikmeter klinge zwar viel, reiche aber nicht einmal für die kompostierbaren Abfälle, die bei der Arbeit des Baubetriebshofes anfielen. Ein weiterer gewichtiger Grund seien strengere gesetzliche Vorgaben und erhöhte Anforderungen, die Abnehmer von Bioabfällen stellten, auf die der Baubetriebshof angewiesen sei. Bei angeliefertem Bodenaushub seien inzwischen Analysen vorgeschrieben. Und bei Bioabfällen werde eine sortenreine Trennung erwartet.

Leider hätten nicht alle Gartenabfällen, die im Baubetriebshof im Meinsdorfer Weg abgeliefert worden seien, diese Forderung erfüllt. Da hätten durchaus Plastikabfälle oder Bauholzreste heraus sortiert werden müssen.

Kapazität und Arbeitsaufwand seien vom Baubetriebshof nicht mehr zu bewältigen, deshalb werde die Kompostanlage keine Gartenabfälle von Privatpersonen mehr annehmen, machte Sobotta unmissverständlich klar. Der Malenter Bauhof habe nach seinem Wissen dieselbe Entscheidung getroffen.

Kunden, die ihre kompostierbaren Abfälle bislang im Meinsworder Weg losgeworden seien, müssten künftig andere Adressen ansteuern. In Eutin gebe es noch die Firma Reinhardt, daneben hätten der Zweckverband Ostholstein und die Firma Gollan jeweils mehrere Annahmestellen. Sobotta: „Wir haben für eine Anhängerladung fünf Euro genommen, dafür wird man die woanders natürlich nicht los.“

Die Mitglieder des Bauausschusses verständigten sich darauf, das Thema Grünschnitt-Entsorgung auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen. Einigen schwante freilich, dass es ein bedeutendes Thema werden könnte: „Im Kampf gegen den Klimawandel werden die Menschen aufgefordert, ihre Gärten insektenfreundlich zu gestaltren, und dann werden sie ihre Garenabfälle nicht los“, analysierte Claus Cordes (Freie Wähler), und Monika Obieray (Grüne) stellte fest: „Wir müssen sehen, dass Abfälle nicht wieder in die Landschaft gekippt werden.“

Folgende Annahmestellen gibt es (laut Internet) in Ostholstein sowie im Nachbarkreis Plön:

Eutin: Bau- und Umwelt-TEC Reinhardt, Albert-Einstein-Straße 20

Süsel: Recyclingzentrum Gollan, Bujendorfer Weg

Neustadt Recyclinghof Mitte Zweckverband Ostholsztein, Industrieweg

Plön, Anlage der Abfallwirtschaft Kreis Plön, Tweelhörsten



Außerdem:

Neuratjensdorf, Recyclinghof Nord des ZVO

Johannistal, Recyclingzentrum Gollan

Kompostplätze im Kreis Plön



Wankendorf (Drögenkuhlen)

Schönberg (Brookauweg)

Helmstorf (An der B 202)