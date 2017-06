Baubeginn Sonnenkoppel verzögert sich

Die Fraktion der Grünen hatte im vergangenen Stadtentwicklungsausschuss den unzureichenden Knickausgleich für das geplante Neubaugebiet „Sonnenkoppel“ (B-Plan Nr. 119) bemängelt. Jetzt erhalten sie Unterstützung vom Kreis Ostholstein, denn dieser fordert ebenso wie die Untere Naturschutzbehörde diesbezüglich Nachverhandlungen. Die Folge: Es kommt für diejenigen, die auf der Fläche bauen wollen, zu weiteren Verzögerungen, denn der B-Plan muss erneut in die Ausschüsse und abschließend in die Stadtvertretung. Die nächste Stadtvertretung, die sich damit befassen kann, ist allerdings erst für Oktober angesetzt.

„Wir Grüne haben mehrfach auf Mängel des B-Planes hingewiesen, unsere Kritik lief aber bei allen anderen Fraktionen und der Verwaltung ins Leere“, stellt Christiane Balzer hierzu fest. „Auch in der letzten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses haben wir darauf verwiesen, dass Rechtssicherheit maßgeblich für Vorhabenträger und Bauwillige ist. Sich überschneidende B-Pläne und Unklarheiten beim Knickausgleich bildeten einen Teil der Gründe für uns, zu diesem B-Plan ‚nein‘ zu sagen“, so Balzer. „Dass alle anderen Fraktionen den B-Plan durchgewunken haben, zeigt, dass das Bewusstsein für planungsrechtliche Standards im Umweltschutz in Eutin noch in den Kinderschuhen steckt“, folgert Balzer.









von Constanze Emde

erstellt am 14.Jun.2017 | 00:56 Uhr