STadtsanierung Eutin : Bauarbeiten auf Marktplatz und Königstraße sollen wie geplant starten

Bauausschuss beschließt, das Herzstück der Stadt und letzter Teil der Sanierung nahtlos fertig zu machen.

14. Mai 2020, 13:48 Uhr

Eutin | Die Bauarbeiten werden im Herbst dieses Jahres wie geplant in der Königstraße weitergehen und nahtlos an die Sanierung des Marktplatzes anschließen. Das hat der Bauausschuss am Mittwochabend beschlossen. Brauhausbesitzer und Veranstalter Marcus Gutzeit hatte das Wort stellvertretend für alle Anlieger und Wochenmarktbeschicker ergriffen und die Ideen der zusammengeschlossenen Marktplatz-Initiative vorgetragen.

Die Sorgen der Kaufleute, Gastronomen und Marktbeschicker

„Acht Wochen Corona-Katastrophe sind noch nicht zu Ende. Wir wissen, dass wir keine Veranstaltungen mehr im Sommer haben, ob ein Weihnachtsmarkt stattfinden kann, weiß keiner“, sagte Gutzeit. „Wir wollen ihnen unsere Angst mitteilen, denn wir fürchten, wenn der Markt 2023 fertig ist, dann sind wir Anrainer ringsum nicht mehr da“, sagte Gutzeit. Der Vorschlag der Marktplatz-Initiative sehe vor, ab Oktober bis März oder April bauen zu können. „Aber ab Ostern und über den Sommer machen wir 70 bis 80 Prozent unseres Umsatzes und wir haben Angst, dass das mit einer großen Baustelle vor der Tür nicht klappt.“ Es brauche eine Atmosphäre, damit Touristen, Gäste und Festspielbesucher gern kommen und auch bleiben, so Gutzeit.

Der Wochenmarkt als Magnet sei wichtig für alle umliegenden Geschäfte, deshalb wolle die Initiative unbedingt, dass auch während der Bauzeit eine Lösung für ihn auf dem Marktplatz gefunden werde. Die Sorge der Anrainer-Geschäfte: „Wenn der Wochenmarkt nicht auf dem Marktplatz bleibt, sondern verlegt wird über zwei Jahre, könnte es sein, dass die Verlegung auf den Berliner Platz vielleicht dauerhaft ist.“ Sein Appell an Politik und Verwaltung: „Bitte kommen Sie mit uns ins Gespräch. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.“

Der Wunsch von Politik und der Plan der Verwaltung

Karen Dyck vom zuständigen Tiefbauamt erklärte, dass sie es für eine Verlängerung der Baumaßnahme insgesamt halte (und Verteuerung), wenn nur in der Winterhälfte gebaut würde. „Einige Arbeiten werden bei niedrigen Temperaturen auch einfach nicht machbar sein.„Wir wollen gemeinsam mit Ihnen einen Weg finden und hatten auch zu einem Gespräch geladen, da waren aber nur die Marktbeschicker“, sagte Dyck. Gutzeit bedauerte, dass er vom Vorstand der Wirtschaftsvereinigung darüber nicht informiert worden war. Über eine Baupause in der Vorweihnachtszeit lasse sich reden, so Dyck, auch über Möglichkeiten, wie die Bauabschnitte am Markt für die Beschicker geteilt werden. „Da müssen wir noch einmal detailliert in die Planung gehen und sprechen gern auch mit Ihnen“, so Dyck. Aber dass in jeder Bauphase die von der SPD und CDU gewünschten Flächen für den Wochenmarkt in der Größe von 50 bis 75 Prozent zur Verfügung stehen können, halte Dyck für nicht realisierbar. „Wir werden die Betroffenen ernst nehmen und ich verspreche, dass Verwaltung sich in einem engen Austausch mit allen Anrainern und Betroffenen befassen wird“, sagte Bürgermeister Carsten Behnk, der Verständnis für die Situation und Ängste der Gewerbetreibenden hat. „Die Pandemie-Lage fordert uns alle und ich hoffe, dass wir das alle durchstehen. Aber wir müssen in der Stadtsanierung auch weiterkommen“, betonte Behnk.Die Anlieger sollen eng in die Planung einbezogen werden, so Behnk.

Der Zeitplan: Markt ist im Sommer 2023 fertig

Mit dem im Bauausschuss ergangenen Beschluss am Mittwochabend können nun die entsprechenden Auschreibungen erfolgen, um nahtlos an die Baumaßnahme Rosengarten/Schloßstraße im Herbst 2020 mit der Königstraße weiterzumachen. Ein Jahr später etwa werde dann mit dem Marktplatz begonnen, zuvor werden nur einzelne Hausanschlüsse erneuert, sagte Dyck. „Wir planen in einer schonenden aber zügigen Bauweise.“ Mit Blick auf die derzeit nicht stattfindenden Veranstaltung auf der Fläche für dieses Jahr und möglicherweise weiteren Corona-Einschränkungen bis in 2021 votierte die Mehrheit des Ausschusses schließlich für einen zügigen Baustart, um die „Durststrecke“ für die Anrainer-Kaufleute und Gastronomen so kurz wie möglich zu halten. Die Königstraße soll dann laut Plan mit Beginn in diesem Herbst Mitte 2022 fertig sein, der Markt von 2021 bis 2023 in Abschnitten saniert werden.

Wie soll der Marktplatz gepflastert werden?

Derzeit liegen mindestens drei verschiedene Steinsorten und -größen auf dem Marktplatz, erklärte RMP-Planer Axel Alesiani. Sein Vorschlag: Auf der Mitte des Platzes, auf der heute der kleinteiligere Granitstein in Schuppenmuster liegt durch großformatigere Natursteine zu ersetzen. Die „Ränder“, werden wie die Bürgersteigflächen am Rosengarten und in der Peterstraße mit Bockhorner Klinker gepflastert. CDU, SPD und FWE wunderten sich, weshalb ein neuer Stein in der Mitte des Marktes genutzt werden soll, wenn bislang doch die alten wieder verwendet wurden. „Die Anforderungen an die Lasten, die eine solche Fläche durch Beschicker oder Feuerwehrfahrzeuge aushalten muss, sind heute ganz andere. Wir brauchen heute einen mindestens 15 Zentimeter starken Stein. Sie haben 8/11 liegen. Den können sie gefräst nicht wiederverwenden“, sagte Alesiani. Außerdem seien größere Steine durch weniger Fugenfläche besser zu reinigen und zu unterhalten. Der Antrag von Malte Tech, eine Probefläche de s Marktes zum test zu fräsen, wurde abgelehnt. „Das können Sie gern machen, dann werden Sie sehen, dass es nicht geht“, sagte der Planer zuvor.

Der Ausschuss entschied sich schließlich für den großflächigen Naturstein mit gebrochener Fuge. Die Gesamtkosten belaufen sich demnach für den knapp 5000 Quadratmeter große Marktplatzfläche für Straßen- und Wegebau, Beleuchtung, Denkmal und Wasserspiele auf rund 3,95 Millionen Euro brutto.

Das Ehrenmal wird neu umrahmt

Die Sitzgelegenheiten rund um das Ehrenmal sollen, anders als heute, weichere Formen haben. Die Umrahmung bleibt in etwa der heutigen Größe von zehn mal elf Metern, auch die Sitzbanklänge mit 28 Metern bleibt gleich, allerdings soll zwischen den Sitzbankhöhen tiefer gelegene Flächen die Blickmöglichkeit auf Bepflanzung und Denkmal erlauben. Der Ausschuss entschied sich für die teurere Natursteinvariante (104.000 Euro), weil dies besser zum Stadtbild passe, als hochwertiger Beton.

Wasserfontänen mit Sensor statt Brunnen

Die Wasserspiele anstelle des Brunnens sind mittig vor dem Brauhaus geplant. Die Sorge, das Wasser könne bei Wind Gäste belästigen, teilte de Planer nicht: „Wie bei Markisen auch, werde ein Sensor angebracht, der die Fontänen bei eingestellter Windstärke ausschaltet.“