Lübeck : Bauarbeiten an der Klughafenbrücke

Arbeiten an den Fahrbahnübergängen beginnen am 1. Februar.

von Alexander Steenbeck

29. Januar 2021, 12:12 Uhr

Lübeck | Sie ist ob des glitzernden Anti-Rutsch-Belags bei den meisten nur als Glitzerbrücke bekannt: An der Klughafenbrücke werden vom 1. bis 5. Februar Instandsetzungsarbeiten an den Fahrbahnübergängen vorgenommen. „Bei der jährlichen Besichtigung des Bauwerkes wurde festgestellt, dass die Fahrbahnübergänge gerissen sind und so Wasser in das Bauwerk eindringt“, teilte die Stadt mit.

Um größeren Schaden von der Brücke abzuwenden, müssen die Fahrbahnübergänge nun instandgesetzt werden. Die gute Nachricht: Fußgänger und Radfahrende können die Brücke während der Arbeiten weiterhin passieren.

Mit den Arbeiten wurde die Firma Maurer Söhne aus Lünen beauftragt. Die Kosten für die Sanierung betragen rund 9500 Euro.

Verkehrsbehinderungen seien jedoch unvermeidbar, so die Stadt. „Ziel aller Maßnahmen ist es, die Mobilität für die Zukunft zu gewährleisten. Selbstverständlich wird jede Baumaßnahme dahingehend geprüft, die Beeinträchtigung für alle Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten“, hieß es weiter.