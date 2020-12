Eutin : Bau- und Siedlungsgenossenschaft wählt neuen Vorstand

Bei Mitgliederversammlung wurden weitere Modernisierungen der Liegenschaften angekündigt – und an Eduard Pitroff erinnert.

01. Dezember 2020, 13:29 Uhr

EUTIN | Alle 1424 Wohnungen, die 222 Garagen und die sechs gewerblichen Objekte der Bau- und Siedlungsgenossenschaft Eutin eG (BSG) sind vermietet, die Nachfrage nach freiwerdenden Wohnräumen nach wie vor hoch. Zudem belegt das geprüfte Jahresergebnis von 2019 mit einem Jahresüberschuss von gut 1,4 Millionen Euro den nach wie vor soliden und erfolgreichen Weg der BSG, die von Preetz bis Bad Schwartau in 15 Kommunen tätig ist. Die 1500 Genossen dürfen sich nach der coronabedingten Terminverschiedung der Mitgliederversammlung auf die Ausschüttung der Dividende von fünf Prozent bezogen auf 118.000 Euro freuen.

Erinnerung an verstorbenes Mitglied

„Sie sind uns mit Abstand die liebsten Genossen“, eröffnete Aufsichtsratsvorsitzender Dietrich Kermer schmunzelnd die Versammlung vor 37 Mitgliedern, die mit Vollmachten 53 Stimmen in die Werkhalle der Firma Cobobes brachten. Ihr Interesse am Geschehen der BSG war trotz zu beachtender Hygieneregeln im Betrieb und trotz Verzicht auf ein sonst traditionelles Frühstück zufriedenstellend.

Kermer erinnerte an den im Juni verstorbenen Vorstand Eduard Pitroff, der schon als Geschäftsführer das Unternehmen über Jahrzehnte geprägt hatte. „Er war mit den Organen und Mitarbeitern durch sein Engagement wie eine zweite Familie, hat sein erfolgreiches Wirken mit Herzblut ausgefüllt. Wir alle sind stolz auf seine vorbildlichen Leistungen und werden die Genossenshaft in seinem Sinne fortführen.“

Als Nachfolger wurde das langjährige Aufsichtsratsmitglied Manfred Dose für Pitroff neben Jens Teichert zum zweiten Vorstand gewählt.

Umfangreiche Tätigkeiten

Dose ging auf die Aktivitäten der BSG ein. „Die Instandhaltungsmaßnahmen für gut 84.000 Quadratmeter Wohn- und Nutzflächen machten fast 1,4 Millionen Euro auf. Aufregung gab es durch ein Feuer an einem Objekt in Malente, wir danken der örtlichen Feuerwehr für den schnellen Einsatz. In Eutin konnte ein unbebautes Grundstück von 707 Quadratmeter erworben werden, auf insgesamt 2000 Quadratmeter wollen wir neuen Wohnraum schaffen.“ Dose wies darauf hin, dass das Eigenkapital auf 23,4 Millionen Euro angestiegen sei. „Vom Jahresüberschuss in Höhe von 1,4 Millionen Euro konnten neben der Dividende gut 1,3 Millionen Euro in Rücklagen geleitet werden.“ Und mit Blick in die Zukunft: „Die derzeitige Krise macht eine Einschätzung schwierig. Verzögerungen bei Instandhaltung, Modernisierung und Neubauten sind nicht ausgeschlossen. Für 2020 gehen wird aber dennoch von einem ähnlichen Verlauf aus wie 2019. Das alles ist nur erreichbar mit dem einsatzfreudigen Mitarbeiterteam.“

Aufsichtsratsvorsitzender Dietrich Kermer freute sich über das positive Resultat und die beanstandungsfreie Prüfung des Jahresergebnisses: „Wir werden unseren großen Bestand an Objekten wie in den letzten Rahmen weiter modernisieren.“

Neue Satzung, neuer Vorstand

Einstimmig verabschiedet wurde eine neue Satzung, auf der Grundlage einer Mustersatzung des Verbandes habe man Anpassungen vornehmen müssen, erläuterte Dietrich Kermer. Einstimmung über die Bühne gingen auch die turnusmäßig anstehenden Neubesetzungen Wahlen von Aufsichtsratsposten. Jürgen Kehr, seit 2008 im Amt, und Tim Eichstedt, ab 2016 dabei, wurden erneut gewählt.