Eutin : Barocke Kammermusik im Doppelpack in der St.-Michaelis-Kirche

Magdalene Harer, Henning Vater und Antje Wissemann präsentieren Werke von Bach bis Buxtehude.

von Achim Krauskopf

16. September 2020, 10:03 Uhr

Eutin | Gleich zwei Konzerte mit barocker Kammermusik in der Besetzung Gesang, Violine und Tasteninstrument gibt es kommenden Sonntag, 20. September, um 17 und um 18.30 Uhr in St.-Michaelis-Kirche zu erleben. Magdalene Harer, Sopran (Kiel), Henning Vater, Barockvioline (Göttingen) und Antje Wissemann, Orgel und Cembalo, musizieren geistliche Konzerte und Arien von Heinrich Schütz, Dietrich Buxtehude, Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach.

Hochkarätiges Trio

Magdalene Harer studierte in Detmold und Hannover; sie absolvierte das künstlerische Diplom sowie das Konzertexamen mit Auszeichnung. Als international gefragte Konzertsängerin ist Magdalene Harer seit vielen Jahren regelmäßig mit zentralen Partien der großen Oratorien zu hören. Ihr umfassendes Repertoire reicht vom Mittelalter bis zur zeitgenössischen Musik des 21. Jahrhunderts. Bei Konzerten in Europa, Israel und den USA musiziert sie als Solistin mit Orchestern wie Concerto Köln, der Hannoverschen Hofkapelle, dem Göttinger Barockorchester, dem Ensemble La Festa Musicale, dem Barockorchester L’Arco, der Lautten Compagney, dem Ensemble Schirokko, der Nordwestdeutschen Philharmonie, dem Göttinger Symphonieorchester, der Neuen Philharmonie Westfalen, der Neuen Düsseldorfer Hofmusik und dem Münchener Kammerorchester. Einen weiteren Schwerpunkt ihrer Arbeit bildet der Ensemblegesang. Magdalene Harer konzertiert regelmäßig mit renommierten Ensembles wie dem Collegium Vocale Gent, dem Ensemble Polyharmonique, dem Huelgas Ensemble und dem RIAS-Kammerchor. Eine langjährige, intensive Zusammenarbeit verbindet sie mit dem Dirigenten und Spezialisten für Alte Musik Konrad Junghänel und seinem solistischen Vokalensemble Cantus Cölln.

Henning Vater wurde in Kiel geboren und studierte an der Hochschule für Musik Detmold Violine, anschließend Barockvioline bei Monica Huggett. 1995 gründete er das Göttinger Barockorchester, dem er als Konzertmeister (Violine, Violino piccolo und Viola d’amore) vorsteht und mit dem er zahlreiche Konzerte im gesamten norddeutschen Raum auf barocken und klassischen Instrumenten gibt. Dabei begleitet das Orchester Chöre bei Aufführungen von oratorischen Werken, aber auch reine Orchesterstücke stehen auf dem Programm. Henning Vater spielt außerdem regelmäßig im Festspiel-Orchester der Internationalen Händel-Festspiele Göttingen unter Nicholas McGegan (bis 2011) und Laurence Cummings und ist häufig Gastmusiker am Deutschen Theater in Göttingen.

Karten zum Preis von zehn Euro (ermäßigt sieben) sowie Duokarten für 20 Euro gibt es im Vorverkauf im Kirchenbüro oder an der Abendkasse. Einlass ist um 16.30 und um 18.10 Uhr. Die Zahl der Plätze ist durch die Corona-Bestimmungen begrenzt.