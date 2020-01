Timmendorfer Strand : Bandbattle in der Mensa der GGS-Strand Europaschule

„Dennis Lindner School of Rock“ lädt ein zu „knallharten Rockriffs und fetzigen Bühnenshows“.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

27. Januar 2020, 13:46 Uhr

Timmendorfer Strand | Wer an Timmendorfer Strand denkt, denkt schnell an das Meer, den Strand und einen ruhigen Urlaubsort. Das es auch zeitweise anders hergehen kann, zeigen die Newcomer-Rocker aus Timmendorfer Strand. Am 31. Januar treten die gerade mal 12 bis 23 Jahren jungen Musiker der „Dennis Lindner School of Rock“ beim sogenannten Bandbattle in der Mensa der GGS-Strand Europaschule (Poststraße 36 a-c) auf der Bühne gegeneinander an. Bei diesem musikalischen Wettkampf, der bereits zum zwölften Mal stattfindet, dürfen sich die Besucher über „knallharte Rockriffs und fetzige Bühnenshows“ freuen, so die Veranstalter. „Die Bands werden neben einigen Coversongs auch ihre eigenen Stücke präsentieren, so zum Beispiel die Band ,Tonfischsalat’, welche an dem Tag auch ihre aller erste Platte veröffentlicht“, sagte Leiter und Initiator Dennis Lindner. Neben einer erfahrenen Jury, die aus elf Kategorien die beste Band auswählt, hat auch das Publikum die Möglichkeit mit zu entscheiden wer Gewinnt. Die Veranstaltung wird unter anderem von der TSNT, Musikhaus Andersen und „Kein Bock auf Nazis“ unterstützt. Einlass ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.