Sonderaktion : Band „Lebendig“ zu Gast

von Alexander Steenbeck

26. November 2018, 16:00 Uhr

„Hafen Live“ heißt es am Sonnabend, 29. Dezember, von 18 bis 21 Uhr, wenn

das „Hafenheimat on Ice“-Zelt zur Bühne für handgemachte Musik wird. Zu Gast

ist die hessische Band „Lebendig“ (Foto). 2015 haben sie sich in Gießen gegründet und treten deutschlandweit auf. Ihr Repertoire umfasst deutsche Texte. Das Quintett setzt dabei auf Eigenkompositionen. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Weitere Infos zur Band im Internet unter www.leben dig-musik.de.