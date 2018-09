Ballbesitz hilft dem TSV Plön nicht weiter

von Harald Klipp

16. September 2018, 22:27 Uhr

„Der Sieg der Gäste ist auch in der Höhe verdient. Wir hatten zwar deutlich mehr Ballbesitz, aber das ist ja, wie man weiß, nicht immer entscheidend“, sagte Trainer Danilo Blank. Sein TSV Plön unterlag der SG Bornhöved/Schmalensee im Schiffsthalstadion mit 1:4 (1:2) Toren und fällt in der Tabelle der Fußball-Verbandsliga Ost zurück. „Die Gegner stehen nach unserem guten Saisonstart tief in der Defensive. Darauf müssen wir uns künftig einstellen“, so Blank weiter.

Dabei begann sein Team trotz des Fehlens so wichtiger Akteure wie Sören Balk, Mats Böckmann, Jens Henningsen und Jonas Bresa stark und setzte die auf Konter ausgerichtete SG unter Druck. Ein Fehler in der Plöner Defensive ermöglichte den Gästen nach 21 Minuten durch André Bolz das 0:1. In der Folge fehlte der Heimmannschaft die Linie. Darüber hinaus musste der bis dahin starke Oliver Axt nach einer halben Stunde mit Verdacht auf Fußbruch ausgewechselt werden. Für ihn kam Tim Joneleit in die Partie. Marcel Petitjean erhöhte sieben Minuten später auf 2:0, den Treffer zum 1:2 steuerte mit Florian Bruckschlögl per Eigentor ebenfalls ein SG-Akteur bei. Niclas Falk vergab eine weitere Plöner Chance. Auch nach dem Seitenwechsel dominierte Gastgeber Plön optisch das Geschehen, die Tore erzielten jedoch die Gäste. Valdrin Idrizi schloss einen Konter zum 1:3 ab (51.). Danilo Blank brachte mit der Einwechslung von Thore Schöning einen weiteren Angreifer. Die Maßnahme bescherte den Plönern jedoch keinen Erfolg. Stattdessen stellte André Bolz kurz vor Schluss den 1:4-Endstand her (89.).