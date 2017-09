Balkone werden abgerissen

vergrößern 1 von 1 Foto: emde 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 29.Sep.2017 | 12:07 Uhr

Der Kreis Ostholstein als zuständige Behörde hat lange zugeschaut, doch aus Sicherheitsgründen sieht er sich nun zum Handeln gezwungen: Erst war der Gehweg in der Plöner Straße an der Kreuzung zur Albert-Mahlstedt-Straße nur gesperrt. Seit dieser Woche reicht die Sperrung bis auf die Straße und sorgt zeitweise für einen Rückstau. Der Grund: Die Balkone des alten und unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes müssen aus verkehrssicherungstechnischen Gründen, wie es offiziell vom Kreis auf Nachfrage heißt, „zurückgebaut“, also abgerissen werden. Der Kreis habe im Rahmen der Ersatzvornahme tätig werden müssen. Eigentümerwechsel seien anscheinend bislang nicht vollzogen, die bisherigen Eigentümer würden nicht tätig und könnten auch nicht zur Kasse gebeten werden. Heißt: Die Sicherungsmaßnahme wird mit öffentlichen Geldern finanziert – zum Wohle der Sicherheit.

Der Abriss soll nächste Woche erfolgen. Ein statisches Gutachten hatte nach OHA-Informationen im Vorwege ergeben, dass dringender Handlungsbedarf bis November bestehe, da andernfalls die Balkone herabstürzen könnten.