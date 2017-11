Bahn-Motto: Das Ziel ist der Weg

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Alexander Steenbeck

erstellt am 24.Nov.2017 | 14:58 Uhr

Wenn im kommenden Jahr die Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren der Schienenhinterlandanbindung ausgelegt werden (wir berichteten), haben die Bürger die Möglichkeit, Einblick zu erhalten und daraufhin Eingaben zu machen. Mit einer Lärmschutzsimulation will die Bahn Anwohnern Ängste vor dem Ausbau der Bahnstrecke Lübeck-Puttgarden für den geplanten Fehmarnbelttunnel nehmen. Und dafür schickt das Unternehmen ab 2018 ein eigenes Infomobil in die Region. Das nagelneue Fahrzeug stellte Bahn-Projektleiter Bernd Homfeldt am vergangenen Donnerstag in Bad Schwartau vor. Das Motto des Wagens: „Das Ziel ist der Weg.“

Die vom Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut entwickelte audiovisuelle Simulation, die im Infomobil interessierten Bürgern zur Verfügung steht, zeigt am Beispiel Bad Schwartaus Unterschiede zwischen dem aktuellen Lärm durch den Regionalverkehr und den zukünftigen Belastungen durch Regional- und Güterverkehr hinter Lärmschutzwänden. Interessierte können sich im Infomobil per Kopfhörer und Video ein Bild über den Lärmschutz anhand des Beispiels Bad Schwartau machen.

„Viele können sich Lärm nicht vorstellen“, sagte Bahn-Projekt-Ingenieurin Janine Korczak bei der Präsentation des Infomobils in Bad Schwartau. Die Simulationen geben im Infomobil einen Einblick auf den Ist-Zustand, zeigen Vorbeifahrten von geplanten „Flüster-Güterzügen“ und gibt einen Eindruck von vorbeifahrenden Zügen hinter einer Lärmschutzwand. Das Fazit der Ingenieurin: „Der Güterverkehr nähert sich dem Personenverkehr an.“ Kein Wunder: Denn ab 2030 sollen aufgrund einer Gesetzesvorgabe nur noch geräuschreduzierte Güterwagen auf den Schienen unterwegs sein. Deshalb liegen dann der Lärmpegel von Personen- und Gütervekehr nah beieinander.

Das Infomobil soll voraussichtlich Anfang 2018 in der Region unterwegs sein, parallel zur Auslegung der Planunterlagen in den betroffenen Gemeinden. Ziel sei es, dem Bürger die Planfeststellungsunterlagen zu erklären, sagte Bahn-Pressesprecher Michael Baufeld. Sechs Abschnitte sind insgesamt geplant, stückweise gehen die Pläne ab kommendem Jahr zum Eisenbahnbundesamt, so Faufeld. Fragen dazu, „können Bürger im Vorbeigehen loswerden“, so Baufeld. Das Mobil ist so konzipiert, dass es auch für andere Projekte der Bahn in Norddeutschland unterwegs sein kann – auswechselbare Banner und Tafeln machen dies möglich.

In der kommenden Wochenende soll das Infomobil mit dem amtlichen Kennzeichen F-BQ 1000 feierlich von Vertretern der Bahn-Spitze getauft werden. Der Name steht zwar schon fest und ist am Fahrzeugbug bereits (verhüllt) angebracht, wurde jedoch noch geheim gehalten.