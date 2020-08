Frage in Plön aufgeworfen : Bäume – lieber kappen oder doch fällen?

Eine Kappung könne baumzerstörend wirken. Nicht alle Bäume treiben wieder neu und gleichmäßig aus und bilden eine stabile Krone.

19. August 2020, 09:06 Uhr

Plön | Kappen oder Fällen? Was macht Sinn? Wie mit morschen oder kranken Bäumen zu verfahren ist, beschäftigte erneut den Plöner Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus (GUT). Das Gremium revidierte seinen Beschluss vom 30. Januar, nach dem alle zu fällenden Bäume in einer Höhe von etwa fünf Metern gekappt werden sollten. Das sei praktisch nicht umsetzbar und nicht wirtschaftlich. Künftig soll daher im Einzelfall entschieden werden. Vorsitzender Gerd Weber (Grüne) bat die Verwaltung, für einige Monate „prägnante Beispiele“, wo eine Kappung nicht möglich sei, zu protokollieren.

Die Verkehrssicherungspflicht erfordert eine regelmäßige Kontrolle der Bäume. Drohten sie zu einer Gefährdung zu werden, setzten Mitarbeiter des Bauhofs in der Regel nach Begutachtung durch Experten die Säge ganz unten an. Das Problem für die Verwaltung, falls jeweils nur gekappt werden darf: Der Bauhof verfügt nicht über einen Hubsteiger, den man jedes Mal anmieten müsse, was erhebliche Zusatzkosten verursache. Zudem müssten Kronenkappungen meist von erfahrenen Baumkletterern vorgenommen werden. Eine Kappung könne auch baumzerstörend wirken, und nicht alle Bäume trieben wieder neu und gleichmäßig aus und bildeten eine stabile Krone.

Webers Fraktionskollegin Dr. Inge Unbehauen befürchtete bei Abmilderung des ursprünglichen Beschlusses eine „Hintertür“, Bäume dennoch komplett zu fällen, auch wenn die Verkehrssicherung immer vorgehe. Den Umweltbeauftragten Achim Kuhnt will sie in jedem Fall hinzugezogen wissen. Für Umweltfachkraft Beate Duwe ist wichtig, was machbar und umsetzbar ist. Kuhnt appellierte an den gesunden Menschenverstand. „Wenn ich an einem Wanderweg (im Wald) fünf Meter eines abgestorbenen Baumes stehen lasse, passiert nichts mehr, aber es geht nicht, dass eine Linde auf dem Marktplatz umfällt.“ Ihm ging es um die sprachliche Ausformulierung: In der Regel Bäume zu kappen und im Ausnahmefall zu fällen.

Der Stamm solle unter Wahrung der Verkehrssicherungspflicht, wenn möglich stehen bleiben, hieß es abschließend einstimmig. Stadtbild und Wirtschaftlichkeit seien zu berücksichtigen. Die Verwaltung treffe die fachlich richtige Entscheidung. Der Umweltbeauftragte sei in jedem Einzelfall einzubeziehen.