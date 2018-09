Kasseedorf : Bäume ein Fall für die Juristen

Die Gemeinde Kasseedorf will 22 Linden fällen, die Untere Naturschutzbehörde verweigert aber die Genehmigung.

von Alexander Steenbeck

30. September 2018, 16:33 Uhr

Die Linden am Alten Seeufer in Griebel beschädigen den Straßenkörper und inzwischen auch Grundstücksmauern. Bürger und Gemeinde wollen die Bäume daher schon seit Jahren fällen. Ein entsprechend Antrag wurde im Februar bei der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) eingereicht. Die Gemeindevertretung entschied nun einstimmig den Rechtsweg einzuschlagen, um am Ende, so die Hoffnung, doch eine Genehmigung zum Fällen der gut 20 Jahre alten Bäume in Hände zu halten.

In den 1990er Jahren wurden entlang der Ortsdurchfahrt in Griebel Linden gepflanzt. Zusammen mit Pflasterung und Fahrbahnverengungen sollten sie auch den Verkehr beruhigen. Bereits vor mehr als einer Legislaturperiode wurde Anliegern wie Gemeindevertretern bewusst, dass die Wahl der Baumart ein Fehler war. Die rasch wachsenden Bäume drückten mit ihren Wurzeln das Pflaster des ohnehin schmalen Gehweges und Bordsteine hoch. An einigen Stellen drohen inzwischen Gartenmauern nach massiven Beschädigungen am Fundament umzufallen. Gemeindevertreterin Svenja Rahlf (SPD) berichtete von Fußgängern, die auf die Straße wechseln, weil sie mit Schulranzen oder Kinderwagen die Bäume auf dem Gehweg nicht mehr passieren können. Nach diversen Ortsterminen mit der UNB, in denen über Pflegeschnitte und ähnliche Maßnahmen mit dem Ziel des Erhalts der Bäume gesprochen wurde, hatte die Gemeinde im Frühjahr einen Antrag auf Fällung der 22 Linden gestellt. Bauausschussvorsitzender Mirko Strunge (SPD) zur langen Geschichte: „Wir haben alles gemacht. Wie viele Ortstermine sollen es noch werden?“ Nun teilte die UNB mit, dass auch nach dem letzten Ortstermin im April keine Möglichkeit zur Genehmigung gesehen wird. Die Allee sei ein besonders schützenswertes Biotop und alle vorgebrachten Begründungen stellten keinen Befreiungstatbestand dar, heißt es im Schreiben der UNB, in dem ein kostenpflichtiger ablehnender rechtsmittelfähiger Bescheid angekündigt wird. Diesen wollen die Gemeindevertreter nun ergehen lassen. Laut Beschluss soll bereits der Widerspruch gegen den Bescheid durch einen Verwaltungsrechtler formuliert werden. Auch wenn der Ausgang der rechtlichen Auseinandersetzung offen ist, sehen die Gemeindevertreter in ihm die einzige Möglichkeit, die buchstäblich wachsenden Probleme entlang der Straße in den Griff zu bekommen. Sie sorgen sich neben den Gefahren für die Anwohner auch vor immer höheren Folgekosten durch die Schäden an der Straße und fürchten um die Standsicherheit der Linden.