von Michael Kuhr

20. September 2018, 16:17 Uhr

Der Verkauf der Badewiese an der Plöner Fegetasche vom Eigentümer an einen potenziellen Investor ist offenbar noch nicht eingeleitet. Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung (SteP) berichtete Bürgermeister Winter, dass der Investor den Preis zwar als angemessen bezeichnet habe. Er sei ihm aber zu hoch gewesen, so dass es noch nicht zu einer Einigung gekommen sei.