Großenbrode : B207: Unfall mit zwei Verletzten

58-jährige Opel-Fahrer fährt auf 17-Jährigen in Mini-Auto auf.

von Alexander Steenbeck

06. Februar 2020, 14:44 Uhr

Großenbrode | Auf der Bundesstraße 207 sind zwischen Großenbrode und der Insel Fehmarn am Donnerstag gegen 7.23 Uhr bei einem Verkehrsunfall zwei Menschen verletzt worden. Ein 17-jähriger Ostholsteiner war mit seinem Leichtkraftfahrzeug – zugelassen für den Straßenverkehr bis 45 Stundenkilometer – auf der B 207 in Richtung Fehmarn unterwegs, als ein 58-jähriger Opel-Fahrer von hinten auf das Leichtkraftfahrzeug auffuhr. Der 17-Jährige kam durch den Aufprall von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Der Opel-Fahrer fuhr noch einige Meter weiter und kollidierte mit einem elektrischen Windwarnschild, das stark beschädigt wurde. Die Unfallursache ist laut Polizeiangaben bislang noch ungeklärt. Die Beamten ermitteln. Die beiden Unfallbeteiligten wurden mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. „Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme waren keine schweren Verletzungen festzustellen“, sagte ein Polizeisprecher. Leichtkraftfahrzeug wie der Opel waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen.