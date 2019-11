B-Plan für ehemaliges Naturhaus

Gemeinde Kasseedorf will Nutzung für Kultur und Information

10. November 2019, 12:57 Uhr

Kasseedorf | Bei einer Enthaltung beschloss der Bauausschuss der Gemeinde Kasseedorf vergangene Woche die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 15. Er soll die künftige Nutzung der Gebäude am Eingang zum ehemaligen Naturerlebnisraum „Kiesgrube Kasseedorf“ regeln. Zudem wird der Gemeindevertretung empfohlen, für das Gebiet eine zweijährige Veränderungssperre zu erlassen.

Die Frage, was aus dem Naturerlebnisraum (NER) und dem „Naturhaus Eule“ werden wird, stellte sich noch bevor sich die Tore des bei Kindergärten und Schulen beliebten Ausflugszieles im Frühjahr dieses Jahres schlossen. Nachdem das Areal des NER den Eigentümer gewechselt hatte, gab der Naturschutzverein Kasseedorf die Betreuung des NER auf. Zu unterschiedlich waren die Auffassungen von der Nutzung. Der Naturschutzverein hatte zuvor erfolglos versucht, Stiftungen und die Gemeinde Kasseedorf zum Kauf des Grundes zu bewegen.

Inzwischen steht zwischen Insektenhotel und Weidentipi ein alter Wohnwagen und die Grenze zwischen dem öffentlichen Wanderweg und dem ehemaligen NER ist deutlich durch zahlreiche Schilder gekennzeichnet, die dessen Betreten verbieten.

Im Internet findet sich ein Video aus dem Juni. Es zeigt eine Gruppe beim Feiern auf dem Areal. Die Männer machen Schießübungen, entzünden ein Lagerfeuer mit Brandbeschleuniger und schaukeln an Seilen in den Kronen zweier Bäume.

Der B-Plan soll nach Auffassung der Mitglieder des Bauausschusses nun zumindest Klarheit für die beiden Gebäude am ehemaligen Eingang zum NER bringen. Dort befürchtet vor allem die SPD eine schleichende Veränderung, die in einer Wohnbebauung enden könnte. Der bisher bestehende Flächennutzungsplan sei nicht konkret genug, um dies zu sicher auszuschließen, bestätigte Bauamtsleiterin Eike Cleven. Bürgermeisterin Regina Voß (SPD) sagte, sie wolle sich nicht auf den Kreis als Genehmigungsbehörde verlassen und nannte den Ochsenhals als Negativbeispiel. Die Baugenehmigung für das dortige Vorhaben sei zwar baurechtlich in Ordnung, aber nicht im Sinne der Gemeinde gewesen.

Neben den Verbotsschilden entlang des Wanderweges stört sich die Mehrheit des Ausschusses am Auftreten des aktuellen Nutzers des Gebäudes. Wie im Ausschuss berichtet wurde, sollen Wanderer schon am Passieren gehindert worden sein. Der Wanderweg verläuft unmittelbar vor dem Gebäude, in dem Michael Mintel ein Tattoo-Studio betreibt. Nach Aussage von Ute Scharf (SPD) sei das Haus im Internet als Wohnraum zur Miete angeboten worden. Eine solche Nutzung ließe die Baugenehmigung aber nicht zu.

Nach dem Prinzip „wehret den Anfängen“ müsse nun ein B-Plan die weitere Nutzung des ehemaligen „Naturhaus Eule“ regeln und eine Veränderungssperre verhindern, dass durch den Eigentümer oder Nutzer Fakten geschaffen werden. Planungsziel ist die Ausweisung der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen-Informationszentrum“. Die Bauleitplanung wird die Gemeinde laut Beschluss zwischen 3.000 und 10.000 Euro kosten.