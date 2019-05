Handball : B-Jugend wird Siebte

Jugendhandballer der HSG Holsteinische Schweiz zeigen sich motiviert.

15. Mai 2019, 13:01 Uhr

Bad Schwartau/ Stockelsdorf | Bei den Ranking-Spielen vom vergangenen Wochenende landete die männliche B-Jugend-Mannschaft der HSG Holsteinische Schweiz nach Spielen gegen neun Konkurrenten auf dem siebten Platz.

Worum es in den Spielen ging, beschrieb HSG-Trainer Chris Schneider wie folgt: „Es waren Spiele für die kommende Saison, die scheinbar – bis zum Ende wusste es niemand zu einhundert Prozent – eine Vorauswahl waren; in unserem Fall für die Qualifikation zur Schleswig-Holstein-Liga.“ Die Spiele dauerten zwanzig Minuten. Im ersten Spiel gegen den VfL Bad Schwartau hatten die Holsteiner keine Chance und verloren mit 10:1 deutlich. Die Schwartauer wurden später Sieger. Auch gegen den VfL Bad Schwartau II verloren die Holsteiner, diesmal mit 7:11. Die ersten Siege gelangen gegen den TuS Lübeck mit 12:8 und den TSV Bargteheide mit 19:13. Es folgten zwei spannende Spiele. Während die Holsteiner gegen die HSG Wagrien knapp mit 7:8 verloren, gelang gegen den TuS Aumühle-Wohltorf ein 12:11-Erfolg. Das letzte Spiel am Samstag wurde mit 8:10 gegen den ATSV Stockelsdorf verloren. Am Sonntag folgte eine 8:15-Niederlage gegen den MTV Lübeck und zum Abschluss ein 14:9-Sieg gegen den SV Fehmarn. „Wir haben uns weitestgehend gut verkauft. Man merkte aber oft, dass sich das Team noch einspielen muss“, sagte Schneider, der mit einem Kader aus ehemaligen C- und B-Jugendlichen und zudem mit einigen Spielern des neuen Kooperationspartners TSV Plön antrat.

„Aber die Jungs sind motiviert und eine tolle Einheit – trotz der extremen Kadergröße“ betonte Schneider, der vermutet, dass seine Mannschaft in der kommenden Saison erneut in der Regionsliga antreten wird. Es wird überlegt, die B-Jugend-Spieler aufzuteilen und zwei Mannschaften zu bilden.

Für die HSG Holsteinische Schweiz spielten Rune Joona Carstensen, Robin Philliph Morris (19/1), Yannik Clasen (10), Felix Vogelreuter (4), Tammo Dekowski (7), Ben Laurin Behnke (9), Max Anton Ahrens (30/6), Jannis Diercks-Oesinghaus, Janis Ochs (1), Aaron Frederick (1), Bjarne Petersen, Luke Bentke, Tjark Frede Storm, Felix Köhnkow (3), Hannes Kohls (1), Fynn Luca Krull, Meeno Scheer (3) und Bjarne Dittler.