Schleswig-Holstein-Liga der U17-Handballer : B-Jugend der HSG Holsteinische Schweiz schlägt den VfL Lübeck-Schwartau

Die Mannschaft von Trainer Tim Schneider feiert den achten Sieg im achten Saisonspiel.

06. Dezember 2021, 19:44 Uhr

Malente | „Das war wirklich eine super Vorrunde, in der sich die gute Vorbereitung und die perfekte Zusammenarbeit mit der A-Jugend bezahlt gemacht hat“, sagte der Trainer der männlichen B-Jugend der HSG Holsteinische Schweiz, Tim Schneider. Seine Mannschaft gewann auch ihr achtes Spiel in der Schleswig-Holstein-Liga. Gegen den VfL Lübeck-Schwartau stand am Ende ein 23:17 (11:8) auf der Anzeigetafel.

Dabei sei das Spiel an sich „so richtig mittelmäßig“ gewesen, berichtete Schneider. Zwar stand die Abwehr, gerade die offensivere 5:1-Formation, bis auf ein paar Ausnahmen sehr gut und konnte viele Ballgewinne erzielen, im Angriff aber machten die Nachwuchs-Handballer zu viele Fehler. Unter anderem war die Chancenverwertung mangelhaft. Und so war der Vier-Tore-Vorsprung beim 9:5 (16.) zunächst der höchste. Zur Pause waren die Lübecker aus dem Tabellenmittelfeld dran. Und auch das 14:9 (29.) brachte keine Sicherheit. Erst nach einer Auszeit zogen die Holsteiner von 18:16 (41.) mit einem 5:1-Lauf davon.

Im neuen Jahr spielen die B-Jugendlichen eine Hin- und Rückrunde gegen die drei besten Teams aus der Nord-Staffel. Wann genau es losgeht, weiß Schneider noch nicht und hofft, dass seine talentierte Mannschaft angesichts der Pandemielage überhaupt weiterspielen darf.

Für die HSG Holsteinische Schweiz spielten Lasse Zemski und Julian Hermes im Tor sowie Julian Euler (6), Nicolas Kahmke (5/1), Nick Fürst (3), Thorge Dannenberg, Julius Clasen, Tom Rickers, Niklas Königshoff (je 2), Lenni Marquardt (1), Maximilian Feldt, Tobias Multhaup, Felix Jenei und Jorik Rusch.