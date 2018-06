B 76 ist ab Mittwoch wieder frei

von Alexander Steenbeck

15. Juni 2018, 12:24 Uhr

Gut Nachricht für alle, die die auf das Ende der B 76-Vollsperrung warten: Nicht wie angekündigt am 22. Juni, sondern bereits zwei Tage früher wird die Straße zwischen Eutin und Middelburg wieder freigegeben. „Wir gehen davon aus, dass am Nachmittag des 20. Juni der Verkehr wieder rollen kann“, sagte Marc Neumann vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr auf OHA-Nachfrage. Die Arbeiten seien sehr gut vorangekommen, so dass der Zeitplan mehr als eingehalten werden konnte, so Neumann weiter.