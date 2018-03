B 76 in Plön: Rückbau oder Lärmschutz

von shz.de

15. März 2018, 14:21 Uhr

Vor 40 Jahren wurde die zweispurige Bundesstraße 76 (Foto) als Entlastung der Plöner Innenstadt gebaut. Heute leidet die Innenstadt an fehlender Beachtung der Durchfahrenden. Von Anfang an hatten die Anlieger der B 76 jedoch Anspruch auf Lärmschutz. Jetzt soll das Vorhaben endlich umgesetzt werden. Doch: Lärmschutz erhält nur, wer schon vor 40 Jahren sein Haus an der B 76 hatte. Im zuständigen städtischen Ausschuss wurde überlegt, die aktuelle Ortsdurchfahrt zurück zu bauen und eine neue Umgehung zu wählen. Seite 12