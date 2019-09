Bahntrasse Malente-Lütjenburg : Axel Pötsch will die Draisinen wieder rollen lassen

Anfang Oktober will der Draisinenbetreiber aus Mittenwalde die Strecke freischneiden. Der Regelbetrieb soll im April 2020 starten.

Avatar_shz von Bernd Schröder

16. September 2019, 20:53 Uhr

Malente | Die Nachricht passt zu den Malentes Plänen, den Bahnhof zu einer Mobilitätsdrehscheibe zu entwickeln: Axel Pötsch, Betreiber von vier Draisinenbahnen bei Berlin und in Niedersachsen, will auch auf der Strecke Malente-Lütjenburg Draisinen rollen lassen. Dort, wo einst „Hein Lüttenborg“ die beiden Orte verband, könnte nach Jahren des Stillstands wieder Leben einkehren. Erste Fahrten seien für Sonnabend und Sonntag, 5. und 6. Oktober, geplant, kündigt Pötsch an. „Wir werden mindestens eine Draisine mitbringen“, sagt er. Wer fahren wolle, sei willkommen.

Parallel will Pötsch mit einigen Mitarbeitern die Strecke von Malente aus vom Bewuchs befreien. Richtig losgehen soll es zur nächsten Urlaubssaison: „Der Regelbetrieb der Draisinenbahn Malente wird zum 1. April aufgenommen“, erläutert der 55-Jährige seine Pläne.

Der gebürtige West-Berliner hat die Eisenbahntrasse zwischen Malente und Lütjenburg vor gut drei Jahren erworben, nachdem er sie schon einmal besessen hatte. Schon zwischen 2006 und 2008 fuhr die ein oder andere Draisine auf der Strecke. Doch die Zusammenarbeit mit der damals noch existierenden Schmalspurbahn „Hein Schüttelborg“ stand unter keinem guten Stern. Pötsch gab entnervt auf und verkaufte die Strecke an Eisenbahn-Unternehmer Ludger Guttwein aus Borchen (Nordrhein-Westfalen).

Guttwein sorgte zwar dafür, dass die Schmalspurbahner ihrerseits die Gleise räumten, verlor danach aber das Interesse an der Strecke. Er verkaufte an die Mittenwalder Eisenbahnimmobiliengesellschaft im brandenburgischen Mittenwalde von Axel Pötsch. Ihm gehört auch die Firma „Draisinenbahnen Berlin/Brandenburg“, ebenfalls in Mittenwalde. Die Firma betreibt die einzelnen Bahnen.

Pötsch verkaufte 2008 seine Verpackungsfirma „Allpack“ und hat damit komplett die Branche gewechselt. „Tourismus macht mir mehr Spaß“, erklärt der Unternehmer, dem seit 2001 die Draisinenbahn samt Gaststätte in Mittenwalde gehört.

Aktiv ist Pötsch mittlerweile nicht nur in Sachen Draisinen, sondern auch im Hotelgewerbe. Seit diesem Jahr gehört ihm das Hotel Feiler in Muggendorf in der Fränkischen Schweiz. Zwei weitere Hotels, eines in Sachsen, eines im Harz, sowie den Pensionsbetrieb Schloss Sachsenfeld in Sachsen saniere er gerade, sagt Pötsch. Ebenfalls in seinem Besitz sind eine Finca mit Apartments auf den Kanaren, eine Fahrrad-Mietstation in Brandenburg, eine Minigolfanlage mit Bistro bei Berlin sowie Apartments bei seiner Draisinenbahn Tiefensee. Die vielen Aktivitäten seien auch der Grund, dass er Malente erst jetzt wieder anpacke.

Die Strecke ist mit den Jahren kräftig zugewuchert. Teilweise lassen sich die Schienen nur noch erahnen. Doch das schreckt Pötsch nicht. „Wir sehen, wie weit wir kommen.“ Oft sehe der Bewuchs schlimmer aus, als er sei, sagt der Draisinen-Fan aus Erfahrung. Zudem biete der Aufbau der Draisine einen gewissen Schutz vor Dornen und Sträuchern am Wegesrand.

Im teils maroden Zustand der Signalanlagen an den Bahnübergängen sieht Pötsch ebenfalls kein Hindernis. Draisinen seien keine Schienenfahrzeuge im Sinne des Eisenbahnkreuzungsgesetzes. „Der Kunde unterschreibt bei uns eine Einweisung, er muss den Bahnübergang selbst absichern, mit Warnweste.“

Nach Malente wolle er Anfang Oktober mindestens eine Handhebeldraisine mitbringen. Das leicht gebaute Modell werde sich auf der Strecke vergleichsweise mühelos bewegen lassen, versucht Pötsch Skeptiker zu beruhigen, die das Streckenprofil für zu anspruchsvoll halten. „Damit kann auch ein Rentnerpaar mit zwei Enkelkindern locker zwölf Kilometer schaffen“, zeigt er sich überzeugt.

Irgendwann will Pötsch die Draisinen bis Lütjenburg rollen lassen. Beim Betrieb hofft er auf eine Zusammenarbeit mit der Malenter Tourismus-GmbH „Mats“. Gespräche dazu wolle er noch führen.