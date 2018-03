Awo Schönwalde mit neuer Spitze

Susanne Schneider neue Vorsitzende / Rosemarie Soost zur Ehrenvorsitzenden ernannt

von Alexander Steenbeck

18. März 2018, 12:35 Uhr

Seit 2012 steuert das Schiff der Awo Schönwalde durch eine raue See. Der Ortsverein wechselte aufgrund von finanziellen Unstimmigkeiten im Kreisverband Ostholstein zeitweise in den Plöner Verband und stand 2015 sogar kurz vor der Auflösung. Seit vergangenem Freitag gibt es eine neue Frau auf der Brücke. Beisitzerin Susanne Schneider wurde bei einer Gegenstimme zur neuen Vorsitzenden gewählt.

Rosemarie Soost hatte nach zwölf Jahren Vorstandsarbeit ihren Rücktritt aus persönlichen Gründen erklärt. Erst 2017 hatte sie als damalige 2. Vorsitzende die Führung des Ortsvereins übernommen, nachdem Silke Schulenburg, gerade zwei Jahre im Amt, zurückgetreten war. Soost hat sich in all den Jahren für den Zusammenhalt innerhalb des Ortsvereins gesorgt. Darüber waren sich die Mitglieder einig und machten sie zu ihrer Ehrenvorsitzenden. Die gab rückblickend zu: „Es brannte manches Mal lichterloh.“ Das bestätigten auch der kommissarische Vorsitzende des Kreisverbandes Ostholstein, Hans-Jürgen Weber, und Klaus Eckstein. „Wir hatten gute und schlechte Zeiten“, resümierte der Vorsitzende aus Kellenhusen und fügte anerkennend hinzu: „Schönwalde ist eine wunderbare Gemeinschaft.“ Es falle ihr nicht leicht aufzuhören, gab die 77-Jährige zu; die Zeit das Amt in jüngere Hände zu legen sei aber da. Sie dankte den Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen: „Es hat mir immer wieder Mut gemacht.“

Zur 2. Vorsitzenden wählte die Versammlung einstimmig Bärbel Seehusen, die gleichzeitig Schriftführerin bleibt. Peter Schneider, Ehemann der neuen Vorsitzenden, gehört dem Vorstand nach einstimmigem Votum zukünftig als Beisitzer an.

Für die Gemeinde dankte Angela Hüttmann dem Ortsverein für die tatkräftige Unterstützung bei der Seniorenbetreuung. „Wir haben die Awo immer an unserer Seite“, attestierte die stellvertretende Vorsitzende des Sozialausschusses großes Engagement der 130 Mitglieder.