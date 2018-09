Malente : Awo: Die jungen Leute sind zurück

Die Arbeiterwohlfahrt in Malente hat ihre Kinder- und Jugendarbeit wieder belebt. Am Sonnabend wurde die Gründung des Awo-Jugendwerks gefeiert.

von Bernd Schröder

16. September 2018, 18:57 Uhr

Mitte der 90er-Jahre hatte die Malenter Arbeiterwohlfahrt (Awo) zwei Kinder- und eine Jugendgruppe, danach wurde es ruhig um die Jugendarbeit. Erst Edelgard und Carsten Prehn brachten 2014 mit ihrem Eintritt in den Ortsverein Schwung in die Diskussion: „Wir wurden wieder jung“, erinnerte sich der Vorsitzende Hans-Jürgen Weber an die Zeit vor der Gründung des Awo-Ortsjugendwerks am 14. März 2018. Mit Rednern aus der „Awo-Familie“, Vertretern Malenter Vereine und der politischen Fraktionen sowie Bürgervorsteher Rainer Geerdts würdigte Weber bei der Gründungsfeier am Sonnabend das Engagement der Eheleute, deren Kinder heute aktiv im Vorstand mitwirken.

Vorsitzende Jessica Prehn und ihr Stellvertreter Lukas Assmann berichteten davon, wie sie 2017 mit zehn Leuten die Planungen begannen, um den jungen Awo-Mitgliedern zwischen sieben und 30 Jahren ein Programm mit Spielenachmittagen, Kochen und Backen sowie Fahrten anzubieten. 22 junge Menschen nähmen aktuell das Angebot an. Weitere seien jederzeit willkommen, um dann Mitglied der Awo zu werden.

Jessica Prehn bedankte sich für die Starthilfe: 500 Euro kamen vom Awo-Ortsverein, 1280 Euro vom Awo-Kreisverband sowie bei der Gründungsfeier nochmals 500 Euro. Für technische Geräte gaben der Kinderschutzbund 50 Euro und die Awo Stormarn Spielideen und ein Malbuch. Von 1000 Euro des Eutiner Lions-Clubs will der Vorstand eine elektrische Leinwand kaufen. „Alles kann, nix muss, wir wollen auf alle Wünsche der Jugendlichen eingehen“, sagte Assmann. Zur Fußball-WM habe es Wurst und Brot gegeben, man war beim Ferienpass dabei und mit der Apfelpresse beim Bauernmarkt.

„Ihr macht Jugendarbeit auf eine fantastische Art und Weise“, würdigte Lions-Vizepräsident und Alt-Bürgermeister Michael Koch den Einsatz der jungen Erwachsenen und sprach damit wohl allen Anwesenden aus der Seele. Awo-Ehrenvorsitzender Burkhard Thiel blickte zurück auf 1994, als das Ortsjugendwerk unter Leitung von Webers Sohn Karl-Heinz gegründet wurde. Er erinnerte an Fahrten und Veranstaltungen wie das Ostermontagsfrühstück, das geblieben sei. „Die Malenter Awo hat sie wieder, die jungen Leute, die uns immer gefehlt haben. Wir wollen sie auch gut pflegen“, sagte Thiel. „Alle knapp 300 Mitglieder werden mit dem Herzen bei Euch sein und Euch mit offenen Armen entgegenkommen.“

> Das Angebot ist für Mitglieder kostenlos. Nächste Treffen sind am Donnerstag, 27. September, und am Sonnabend, 13. Oktober, jeweils um 15 Uhr im Awo-Bürgerhaus an der Kellerseestraße.