Wieder Brandstiftung? : Autos brennen vor Doppelhaus in Stockelsdorf

Ein VW Tiguan und ein Fiat Panda wurden durch die Flammen in den frühen Morgenstunden schwer beschädigt.

Avatar_shz von Bernd Schröder

10. Januar 2021, 13:39 Uhr

Stockelsdorf | Die Polizei in Bad Schwartau bittet um Hinweise: Am Freitag brannten in Stockelsdorf zwei Autos. Das Feuer wurde durch die alarmierten Wehren aus Stockelsdorf und Mori gelöscht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Polizei

Gegen 3.20 Uhr wurde gemeldet, dass ein weißer VW Tiguan sowie ein roter Fiat Panda brennen. Beide Fahrzeuge standen im vorderen Bereich eines Grundstückes zweier Doppelhaushälften und waren nebeneinander abgestellt. Das Grundstück ist frei zugänglich. Es gab durch das Feuer keine Verletzten. Der VW ist im Frontbereich ausgebrannt. Der danebenstehende Fiat ist erheblich beschädigt.

Serie von Brandstiftungen

Bereits Ende 2019 war es in Stockelsdorf zu einer Serie von Autobränden gekommen. Am 21. November vergangenen Jahres brannte ein Tierfuttergeschäft komplett ab. Ursache des Feuers war Brandstiftung.

Im Falle der nun abgebrannten Autos hat die Kripo hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Die großräumige Fahndung nach möglichen Tatverdächtigen wurde von der Einsatzleitstelle koordiniert. Die Sachbearbeitung liegt bei der Kriminalpolizeistelle in Bad Schwartau. Die Ermittler waren erneut am Freitagvormittag am Brandort.