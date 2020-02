Eutin : Autorengespräch: Steffen Kopetzky liest im „Binchen“

Es gibt Einblicke in sein neues Werk „Propaganda“. Wolfgang Griep moderiert den Abend.

10. Februar 2020, 12:23 Uhr

Eutin | Es ist ein Buch über Literatur, literarisches Schreiben und die Macht der Fakten – und ein Antikriegsroman, der ohne erhobenen Zeigefinger auskommt: Aus seinem neuen Werk „Propaganda“ liest der Autor Steffen Kopetzky am kommenden Freitag, 14. Februar, im Kommunalen Kino „Binchen“ (Albert-Mahlstedt-Straße 2). Kopetzky, geboren 1971, hat einen spannenden Roman geschrieben, in dem die Fiktion nur eine dünne Folie ist, um über weitgehend unbekannte (oder weitgehend vergessene) historische Fakten aufzuklären. Kopetzky ist Autor von Romanen, Erzählungen, Hörspielen und Theaterstücken. Sein letzter Roman „Risiko“ (2015) stand monatelang auf der „Spiegel“-Bestsellerliste und war für den Deutschen Buchpreis nominiert.

Die Lesung findet in Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus Schleswig-Holstein statt. Die Moderation des Autorengesprächs übernimmt Wolfgang Griep. Los geht es um 20 Uhr. Karten kosten acht, ermäßigt sechs Euro und sind wie üblich im Vorverkauf bei der Tourist-Information in Eutin am Markt sowie – sofern noch vorhanden – an der Abendkasse erhältlich. Möglich ist auch eine Reservierung über die Internetseite des Kulturbunds (www.kulturbund-eutin.de) oder per E-Mail an die Adresse kultur@kulturbund-eutin.de.