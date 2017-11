Autor hinterfragt Verhältnis zum Geld

vergrößern 1 von 1 Foto: buhmann 1 von 1

von Hartmut Buhmann

erstellt am 22.Nov.2017 | 14:33 Uhr

Eine diszipliniert zuhörende Schulklasse im vorwiegend grauhaarigen Publikum – das hat Seltenheitswert für einen Schriftsteller. Entsprechend aufgeräumt stellte Erfolgsautor Ingo Schulze in der Buchhandlung „Buchstabe“, wo der gebürtige Dresdener erstmals während der aktuellen Lesereise in Schleswig-Holstein auftrat, seinen neuen Roman „Peter Holtz“ vor.

In dem von der Literaturkritik vielfach als Schelmenstück gerühmten Buch geht es um einen in der DDR aufgewachsenen Maurer, der das vom Kommunismus und Christentum proklamierte Gute für

alle Menschen für bare Mün-

ze nimmt. Und mit dieser naiven Erwartungshaltung natürlich überall aneckt, aber zugleich im wiedervereinigten Deutschland auf wundersame Weise als Immobilienbesitzer, Politiker und Kunsthändler Erfolg hat. Doch am Ende hat Glückskind Peter Holtz ein ernstes Problem: Wie kann er sein Geld auf anständige Weise wieder los werden?

Das Thema Geld durchzieht als roter Faden den Roman, was Ingo Schulze so begründet: „Obwohl die Gedanken ans Geld mehr oder weniger zum Leben eines Jeden gehören, gibt es letztlich wenig Wissen über das Geld, über sein Herkommen, seine Geschichte und seine Natur. In seiner Vorstellung von einer funktionierenden Gesellschaft denkt Peter Holtz, da brauche es kein Geld, weil doch mehr als genug für alle da ist.“ Da fühlte sich Buchhändlerin Gabi Bendtfeldt in ihrer Wertschätzung für Schulze bestätigt. „Er ist noch einer, der den Mund aufmacht“– siehe das folgende Interview.

Wie hätte Ihr Peter Holtz in die Sondierungen für eine Jamaika-Koalition eingegriffen?

Oh, das müssen Sie ihn selbst fragen, ich weiß gar nicht, wo er jetzt ist. Ich selbst verfolge es nicht täglich. Interessanter fände ich die Frage, wie die Alternative zu „Jamaika“ aussehen wird. Ich hoffe sehr, dass die SPD endlich ihre soziale Handbremse löst und sich auch wieder auf das besinnt, was die Nord-Süd-Kommission unter Willy Brandt vor über 35 begann, nämlich den Nord-Süd-Konflikt in den Blick zu rücken, ohne den es keine wirkliche Bekämpfung von Fluchtursachen gibt.

In dem Roman geht es auch um unser Verhältnis zur Weltherrschaft des Geldes.Dessen Wert beruht grundsätzlich ganz simpel darauf, dass seinem Tausch-/ Kaufwert vertraut wird. Wie groß ist Ihr Vertrauen in den Euro, den Dollar oder eine sonstige Währung?

Die Frage steht für mich nicht, weil ich persönlich weder in Euro noch in Dollar (noch in einer anderen Währung) Nennenswertes zu verlieren hätte. Ich verstehe nur nicht, wieso die Regierungen nach der Finanzkrise von 2008 und ihren bis heute andauernden Folgen nicht wirklich grundsätzliche Änderungen beschlossen haben. Was damals passiert ist, könnte heute oder morgen wieder passieren. Die Vorsichtsmaßnahmen sind gemessen an den Summen,

die da zur Debatte stehen, lächerlich.

Erst die Panama-, jetzt die Paradise-Papers - wie reagieren Sie auf die Enthüllungen über die Steuertricks der ganz Reichen?

Sich über die Reichen aufzuregen bringt nichts. Wir müssen uns über uns aufregen. Denn wir wählen Politiker, die solche Dinge ermöglichen, die von einer Lobby unter Druck gesetzt werden, die offenbar stärkere Argumente hat als das Wohl aller. Denn dazu steht so eine Steuervermeidungspolitik ja im schlimmsten Gegensatz.

Sie standen im Herbst wieder einmal auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis, mussten den aber wieder einmal jemand anders gönnen. Wie verdauen Sie die Enttäuschung?

Es ist halt ein Spiel, und wenn man sich darauf einlässt, das muss man ja nicht, darf man sich dann nicht beklagen, wenn man kein Glück hatte. Natürlich war ich enttäuscht. Aber am übernächsten Tag war es dann auch wieder gut.

Was bedeutet ein solcher Preis für einen Schriftsteller?

Bestimmte Preise gewinnen offenbar einen immer größeren Einfluss. Es bedeutet in der Welt der Leser offenbar viel. Aber ich kann ja nun nicht sagen, also gut, dann hole ich mir eben auch einen.

Wie sind Sie eingebunden

in die Verfilmung Ihres Romans „Adam und Evelyn“?

Ich war zwei Tage bei den Dreharbeiten dabei. Ich habe auch verfolgt, wie präzise der Regisseur und seine Kamerafrau am Drehbuch gefeilt haben und wie gut sie das alles vorbereitet haben. Ich hätte Einfluss nehmen können, wenn ich das gewollt hätte. Aber ich hatte da ganz und gar Vertrauen und freue mich schon wie ein Kind auf den Moment, da ich den Film werde sehen können.

Auf einen neuen Roman von Ingo Schulze muss der Leser meist lange warten. Wie lange wird es diesmal, haben Sie schon eine Arbeitsidee?

Ideen und Vorarbeiten gibt es. Ich kehre zu dem Versuch zurück, den ich abgebrochen habe, um den „Peter Holtz“ zu schreiben.