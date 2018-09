Autofahrerin schlug um sich

von Michael Kuhr

18. September 2018, 13:42 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle kam es am Freitagabend um 20 Uhr zum Widerstand gegen Polizeibeamte des Polizeireviers Plön. Ein Autofahrer meldete der Polizei das auffällige Fahrverhalten eines Fahrzeuges auf der B 76 in Fahrtrichtung Eutin. Der Citroën wurde in Höhe des Trenter Bergs von der Polizei gestoppt und kontrolliert. Die alkoholisierte 42-jährige Fahrerin verweigerte jegliche Mithilfe und Herausgabe der notwendigen Papiere. Die Frau wollte sich einer Blutprobenentnahme entziehen. Sowohl dieser Maßnahme als auch der Blutprobe widersetzte sich die Frau erheblich mit Tritten und schlug um sich. Ein Polizeibeamter wurde dabei leicht am Arm verletzt. Der Frau wurde die Blutprobe entnommen entsprechende Anzeigen geschrieben.