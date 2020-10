Zwischen Augstendorf und Göhl : Auto landet im Graben – 85-jährige Fahrerin verletzt

Die betagte Seniorin kam mit ihrem Nissan Micra bei regennasser Straße von der Fahrbahn ab.

von Michael Kuhr

08. Oktober 2020, 21:25 Uhr

Augustenhof | Bei einem Unfall zwischen Augustenhof und Göhl verletzte sich die 85-jährige Fahrerin leicht. Das Fahrzeug kam am Donnerstagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben.

Die 85-Jährige fuhr mit ihrem Auto aus noch ungklärter Ursache mit ihrem Nissan Micra von der regennassen Fahrbahn in einen Graben. Dabei wurde sie leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Dabei fuhr sie noch über einen Leitpfosten. Die Strecke von Augustenhof nach Göhl war zu Beginn der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt. Im späteren Verlauf wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbei geführt.

Die etwa 15 Einsatzkräfte der Feuerwehren Heringsdorf und Fargemiel mussten die Frau aus ihrem Fahrzeug befreien, da sich die Fahrertür nicht eigenständig öffnen ließ. Im Anschluss darauf versorgten ein Notarzt und der Rettungsdienst die Fahrerin. Das Fahrzeug musste durch ein Abschlepppunternehmen geborgen werden.