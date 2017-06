Auszeichnung für Nele Daumann

vergrößern 1 von 1 Foto: Hartmann 1 von 1

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) hat Reitlehrerin Nele Daumann vom Schwentinenhof in Sibbersdorf für ihre Leistung bei der Prüfung zum Trainer C mit der Gebrüder-Lütke-Westhues-Auszeichnung geehrt. Die Reiterin des Ostholsteinischen Reitervereins Malente-Eutin (ORV) erhielt die Auszeichnung anlässlich der zehnten FN-Bildungskonferenz, die unter dem Titel „Der Stellenwert des Trainers – erfolgreiches Lehren und Lernen im Pferdesport“ in Wahrendorf stattfand. Die Trainer C-Ausbildung bildet die erste Stufe der durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) lizenzierten Ausbildung der Ausbilder.

Verdient hat sich due 24-Jährige die Ehrung mit einer besonders guten Leistung bei der Prüfung zum Trainer C. Mit der Auszeichnung will die FN Trainer für ihre hervorragenden Leistungen sowohl bei der Prüfung als auch für ihre regelmäßige Tätigkeit als Reitausbilder belohnen. Nele Daumann ist eine von fünf Schleswig-Holsteiner Nachwuchstrainern, die geehrt wurden.

Die Sibbersdorferin ist mit Pferden groß geworden. „Ich saß schon auf dem Pony, als ich noch nicht laufen konnte“, berichtet sie. Mit sechs Jahren bekam sie ihr erstes Kleinpferd, mit sieben Jahren ritt Nele Daumann ihre ersten Turniere. Als bisherige sportliche Höhepunkte nennt sie das erste M-Springen bei einem Trakehner-Bundesturnier und viele Siege im A-Gelände. „Und natürlich das allererste Springreiten mit meinem Pony.“ Heute reitet sie hauptsächlich auf „Lavoriaz“, einem achtjährigen Trakehner, der aus der eigenen Zucht stammt. Mit ihm nahm sie auch an der Prüfung zum Trainer C teil.

Zeit zum Turniersport bleibt Nele Daumann derzeit allerdings kaum. Gerade hat sie ihre Bachelor-Arbeit abgegeben, im Oktober beginnt ihr Masterstudium der Agrarwirtschaft. Außerdem hat Nele Daumann viele Hobbys. Sie tanzt, schwimmt und boxt. „Ich will halt breit aufgestellt sein“, sagt sie.

Über ihren beruflichen Werdegang hat Nele Daumann klare Vorstellungen. „Nach dem Studium möchte ich den elterlichen Betrieb übernehmen, zumal mein Bruder kein Interesse daran hat.“ Dann soll der Hof, der schon lange im Familienbesitz ist, um eine Reitschule mit eigenen Schul-Pferden erweitert werden. Derzeit werden dort Ackerbau betrieben und Pferdeställen vermietet.

Aus Zeitgründen und weil Lavoriaz möglichst auf dem Hof bleiben soll, nimmt Nele Daumann momentan nicht an Turnieren teil. Dafür will sie die jetzige Jährlings-Stute Lanuk allmählich in der Vielseitigkeit ausbilden und später mit ihr an den Start gehen. „Aber da lasse ich uns Zeit“, sagt die Reiterin. Die Stute werde erst mit fünf Jahren auf Turniere gehen.







von Harald Klipp

erstellt am 22.Jun.2017 | 16:09 Uhr