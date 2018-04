Auszeichnung für Alfred Welack: 60 Jahre in der SPD

von shz.de

23. April 2018, 14:06 Uhr

Mit Zuversicht steuern die Eutiner Sozialdemokraten auf die Kommunalwahl am 6. Mai zu. Bei der Jahresversammlung vergangene Woche im Gasthaus Wittenburg zeigten sich die Mitglieder des Ortsvereines um den Vorsitzenden Uwe Tewes jedenfalls in guter Stimmung. „Wir gehen mit einem erfolgversprechendem Kandidatenteam in die Wahl“, zeigte sich Tewes überzeugt. Und mit dem Handlungsrahmen seien die Ziele des Ortsvereines für die kommenden fünf Jahre gesetzt, um Eutin zukunftsfest zu machen.

Zur positiven Stimmung im Ortsverein trägt auch eine positive Mitgliederentwicklung bei. „Aktuell haben wir 121 Mitglieder“, freute sich Uwe Tewes in seinem Jahresbericht. Im vergangenen Jahr seien es zehn weniger gewesen.

Im Mittelpunkt der Versammlung stand Alfred Welack, dem eine seltene Ehrung zuteil wurde: Er blickt auf sechs Jahrzehnte SPD-Zugehörigkeit zurück. Über zehn Jahre davon war er Kreisvorsitzender der „Arbeitsgemeinschaft 60 plus“.

Er habe in den 60 Jahren durchaus gelegentlich an Austritt gedacht, räumte Welack ein, aber das auch immer wieder schnell verworfen. „Ich habe als Arbeiterkind bis heute nicht vergessen, dass die SPD die Partei der Arbeiter war“, berichtete der Sohn eines Binnenschiffers. Kurt Schuhmacher und Willy Brandt seien seine Vorbilder. Ebenfalls geehrt wurden Regine Jepp (30 Jahre) sowie Klaus Kibbel und Rainer Suhr (25).