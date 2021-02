Verbliebener Dr. Detlef Erdtmann enttäuscht : Austritt von Kirsten Hinrichsen zerbricht die FWG-Fraktion in der Plöner Ratsversammlung

Die 66-jährige Kirsten Hinrichsen will erst geimpft wieder Präsenz zeigen: „Wir haben uns auseinander gelebt.“

von Michael Kuhr

17. Februar 2021, 13:46 Uhr

Plön | Statt sechs gibt es künftig nur noch fünf Fraktionen in der Plöner Ratsversammlung. Die FWG-Ratsfrau Kirsten Hinrichsen hat Bürgervorsteherin Mechtilde Gräfin von Waldersee mitgeteilt, dass sie aus der FWG-Plön ausgetreten sei und die Fraktion der FWG-Plön in der Ratsversammlung mit sofortiger Wirkung verlasse.

„Ich habe mir den Austritt aus der FWG-Plön schon lange überlegt“, berichtete Kirsten Hinrichsen (kl. Foto oben) am Mittwoch im OHA-Gespräch. Sie habe vor einiger Zeit schon mal einen Anlauf unternommen und sei wieder umgekehrt. „Ich will jetzt zu mir stehen“, sagte die 66-Jährige, die immer geschätzt habe, dass es in der FWG keinen Fraktionszwang gebe.

„Wir haben uns einfach auseinander gelebt“, beschrieb sie den Grund für ihr Handeln. Und mit dem jetzt verbleibenden Dr. Detlef Erdtmann habe sie ein gutes Miteinander gehabt. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie hätten auch zu ihrer Entscheidung beigetragen. Ihr Mandat allerdings, dass sie als Listenkandidation der FWG-Plön erhielt, will Kirsten Hinrichsen allerdings behalten und so ihre zweite Legislaturperiode in der Plöner Ratsversammlung beenden. Doch so lange sie noch keine Biontech-Impfung erhalten habe, wolle sie zunächst auch an keiner weiteren Präsenz-Veranstaltung teilnehmen. Online sei sie gern dabei.

Dr. Detlef Erdtmann (kl. Foto rechts) bedauert das Verhalten und die Entscheidung des Austrittes aus der FWG und der FWG-Fraktion: „Ich bin natürlich auch nicht glücklich, dass die FWG-Plön durch den Austritt von Kirsten Hinrichsen ihren Fraktionsstatus in der Ratsversammlung verliert.“ So sei auch bedauerlich, dass Kirsten Hinrichsen ihr Mandat behalte. „Aber ich akzeptiere es“, sagte das letzte verbliebene FWG-Plön-Mitglied in der Plöner Ratsversammlung.

Mit dem jetzt erfolgten Verlust des Fraktionsstatus in der Plöner Ratsversammlung verliert die FWG-Plön nicht nur ihren Sitz im Ältestenrat, sondern auch die Sitze in den Ausschüssen der Stadt. Sie können zwar an den Sitzungen teilnehmen, haben aber kein Stimmrecht mehr.