Eutin : Ausstellungseröffnung: „Zum Lesen-Lernen ist es nie zu spät“

Landrat eröffnet Ausstellung „Mein Schlüssel zur Welt“ und liest aus Fitzek-Thriller / Autorin spricht über die Zeit, in der sie weder lesen noch schreiben konnte.

Avatar_shz von Constanze Emde

03. März 2020, 15:00 Uhr

Eutin | 6,2 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Vor diesem Hintergrund erhält der Titel der Ausstellung „Mein Schlüssel zur Welt“ eine besondere Bedeutung. Sie wird heute Nachmittag in der Kreisbibliothek in Eutin (Schloßplatz 2) eröffnet.

Die Ausstellung informiert über Größenordnung, Ursachen und Folgen von geringer Literalität und ist Teil der Kampagne des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Die Info-Schau ist verbunden mit einer Lesung am heutigen Mittwoch. Landrat Sager eröffnet die Ausstellung um 15 Uhr (Empfang ab 14.30 Uhr) und liest mit Anja Sierks-Pfaff, der Leiterin der Kulturstiftungen des Kreises, aus dem Thriller von Sebastian Fitzek „Das Geschenk“. Der Autor ist Schirmherr des genannten Dachverbandes und in dieser Rolle unterstützt er die Ausstellung mit einer Videobotschaft. Sager und Sierks-Pfaff unterstützen das Kreisprojekt, gering literalisierte Menschen für Kursangebote zu gewinnen.

Karin Ahmad-Moering spricht über ihren Weg vom nicht lesen und schreiben können zur Autorin

Vom Dachverband Alfa-Selbsthilfe vertreten ist Karin Ahmad-Moering. Sie kommt als ehemalige Lernende, um aus eigener Erfahrung zu berichten und anderen Betroffenen Mut zu machen. „In meiner Kindheit habe ich sehr mit den Worten gekämpft. Sie waren schwarze Zeichen auf weißem Papier. Meine Schulpflicht hatte ich im Alter von 15 Jahren ‚abgesessen‘, danach schlug ich mich als Hilfsarbeiterin durchs Leben“, ist auf ihrer Homepage als Autorin zu lesen. Eines Tages entdeckte sie ein Buch auf einem Büchertisch in einer Buchhandlung. „Durch viel Lesen und Abschreiben wurde mir das geschriebene Wort zum Freund. Weil ich all meine Gedanken in Worte fassen musste, um unbeschwert weiter durchs Leben zu gehen, begann ich zu schreiben“, sagt sie. Es sei ihr ein Bedürfnis, der Welt zu zeigen, dass aus einem anfangs miserablen Leben ein sehr lebenswertes gemacht werden könne. „Zum Schreiben inspiriert mich die Tatsache, dass es viele Menschen gibt, die im Schulsystem aufgrund ihrer Probleme mit der Schrift untergehen. Weil ich einen Weg fand, der mich erfolgreich in die Freiheit führte, möchte ich möglichst viele andere Menschen dazu ermutigen, dies auch zu tun. Denn jeder geistig gesunde Mensch kann dazulernen und sich weiterentwickeln – ganz gleich, wie alt er ist“, motiviert die Autorin auf ihrer Seite. Sie hat mittlerweile das Buch „Entkommen aus dem Teufelskreis der Buchstaben zur Hilfe für andere veröffentlicht – teils Selbstbiographie, teils Anleitung.