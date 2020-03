Eutin : Ausstellung von Tatiana Kirche im „Kunstraum 36“

Galerie zeigt abstrakte Bilder der russisch-stämmigen Künstlerin.

12. März 2020, 09:19 Uhr

Eutin | Nächste Ausstellung in der Galerie „Kunstraum 36“ von Martina Baumgardt: In der Plöner Straße 36 sind vom 13. März bis zum 17. April eine Reihe von mehrheitlich abstrakten Bildern von Tatiana Kirche zu sehen. Die russisch-stämmige Künstlerin zeigt Acryl auf Leinwand in der Galerie. Die Vernissage findet statt am Freitag, 13. März, von 16 bis 19 Uhr. Die Künstlerin ist anwesend, Interessierte sind willkommen. Geöffnet ist montags bis freitags jeweils von 11 bis 16 Uhr und nach Vereinbarung. Weitere Infos unter www.kunstraum-36.de.