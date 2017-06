Ausstellung über die Arbeit des Bundestags

vergrößern 1 von 1 Foto: Kahlke 1 von 1

Welche Aufgaben hat das Deutsche Parlament? Die Wanderausstellung des Deutschen Bundestages gibt Antworten. Vor allem Schüler sind eingeladen, sie bis Freitag (16. Juni) in der Sparkasse in Eutin zu besuchen. In der Kundenhalle erklärt Torsten Schubert (Foto rechts), Mitarbeiter des Bundestags, wie das Parlament funktioniert. Filme zeigen Abgeordnete bei der Arbeit. An einem Multitouch-Tisch können die Besucher Rätsel lösen.

Die Ausstellung eröffnete CDU-Abgeordnete Ingo Gädechens (2. v. r.) mit dem Vorsitzenden der Sparkasse Holstein, Martin Lüdiger, Filialleiterin Christina Hinz und anderen Gästen. „Demokratie lebt vom Mitmachen, aber auch vom Verständnis, wie sie funktioniert“, sagte Gädechens. Lüdiger lobte die multimediale Präsentation.



Die Ausstellung ist Montag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 16, Donnerstag von 9 bis 19 Uhr zu sehen.

von Juliane Kahlke

erstellt am 13.Jun.2017 | 06:17 Uhr