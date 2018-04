Ausstellung im Landeshaus gut besucht

von Alexander Steenbeck

25. April 2018, 11:40 Uhr

Unter dem Titel „Die Landschaft im Blick“ präsentierte das Ostholstein-Museum bis Mittwoch eine Auswahl seiner Gemälde aus 130 Jahren Museumsgeschichte im Kieler Landeshaus. Laut Auskunft des Schleswig-Holsteinischen Landtags war die Ausstellung gut besucht und wurde dabei auch von etlichen Urlaubern besucht. Zwar liegen keine exakten Zahlen zu den Besuchen vor, außer dass bei der Eröffnung ungefähr 250 Gäste anwesend waren. „Sowohl von Seiten der Angestellten als auch der Abgeordneten gab es im Hause sehr viel positive Resonanz auf unsere schöne Ausstellung“, sagte Dr. Julia Hümme, Leiterin des Ostholstein-Museums, auf OHA-Nachfrage.

Es sei eine Ehre gewesen, überhaupt gefragt zu werden, im Landeshaus auszustellen, so Hümme. Ihr Fazit der Kunstschau: „Die Ausstellung war total schön, so wie wir sie aufbauen durften“, sagte Hümme. Im Landeshaus wollte das Museum zeigen, wie sich der Blick auf die Landschaft mit der Zeit verändert hat. Die Bildauswahl reichte „von der idyllischen Darstellung im 19. Jahrhundert bis zur realistischen Malerei von heute“, so Hümme.