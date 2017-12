Ausschuss stimmt knapp für B-Plan der Sporthalle

von Constanze Emde

erstellt am 02.Dez.2017 | 00:42 Uhr

Raimund Weidlich vom Projektplanungsbüro Prokom stellte im jüngsten Stadtentwicklungsausschuss den aktuellen Planungsstand für die Sporthalle am ehemaligen Güterbahnhof vor: Für die Feuerwehr wurde ein von den Parkplätzen unabhängiger Zufahrtsweg parallel zu den Gleisen gefunden; der Treppenturm soll auch mit Fahrrädern nutzbar sein; ortsbildprägende Bäume bleiben erhalten, wenngleich in die Böschung zur Elisabethstraße hin eingegriffen werden müsse für den Bau der großen Dreifeldsporthalle. Neben dem 2400 Quadratmeter großen Baufeld für die Halle ist weiterhin ein 800 Quadratmeter großes Baufeld für ein Verwaltungsgebäude im aktuellen B-Plan 130 vorgesehen. Die Stadt habe dazu aber keine weiteren Pläne, nur grundlegendes Interesse, so Stadtmanagerin Kerstin Stein-Schmidt.

Heinz Lange (FWE) mahnte die Ausschussmitglieder eindringlich – mit Blick auf die vom Bodengutachter geäußerten Bedenken beim Bau einer Leichtbauhalle – dort keine Dreifeldhalle mit Stahlbetonträgern zu beschließen. Der Untergrund sei denkbar ungünstig, eine Tragfähigkeit der entstehenden Lasten durch eine eingegrabene Halle stellte Lange in Frage.

Heiko Godow (CDU) erinnerte an die Zuständigkeit des Ausschusses: „Der Schulausschuss hat den Bau der Halle beschlossen, der Bauausschuss hat uns beauftragt für Baurecht zu sorgen.“ Godow kritisierte die Parkplatzanzahl, die mit insgesamt rund 82 keine Luft für die Pendler lasse. Doch Lange rief zur Vorsicht: „Uns passiert doch das gleiche wie mit der Feuerwehr. Wer kann denn den Bau beschließen, wenn er das Gutachten nicht kennt. Da erleiden wir Schiffbruch, wenn wir die Planung in Auftrag geben.“ Hans-Georg Westphal (SPD): „Der Bauausschuss hatte den Mut, sich gegen den Festplatz bei der Feuerwehr auszusprechen, weil die Kameraden jahrelang gesagt haben, dass der Ort nicht geeignet ist. Wieso hören wir denn nicht auch auf die Schulen, die das gleiche für die Halle anmerken?“ Die Frage blieb unbeantwortet, die Abstimmung knapp: Der B-Plan ging mit sechs (CDU, Grüne, FDP) zu fünf (SPD, FWE) Stimmen durch.