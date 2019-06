Süsel : Ausschuss stimmt für Solarpark

Das Gremium spricht sich für neue Bauflächen in Woltersmühlen, Kesdorf und Süsel aus. Sie sind für Einfamilienhäuser vorgesehen.

von Juliane Kahlke

11. Juni 2019, 15:46 Uhr

Süsel | Der Solarhersteller und -betreiber Actensys will in der Kiesgrube Röbel Strom erzeugen. Die Mitarbeiter Bernd Lippold und Martin Neher stellten ihr Konzept gemeinsam mit dem Hamburger Planer Dierk Brockmöller dem Planungs- und Umweltausschuss Süsel vor. Das Gremium sprach sich für das Projekt aus.

Das schwäbische Unternehmen will mit einer 2,5-Megawatt-Anlage für etwa 600 Haushalte Strom erzeugen. Die Energie könne in die Mittelspannungstrasse entlang der Kreisstraße eingespeist werden, das habe die Schleswig-Holstein Netz AG bestätigt, sagte Bernd Lippold. Als Maximalhöhe der Anlage nannte der Ingenieur zwei Meter über Geländeoberkante, die Modultische seien bis zu einem Meter hoch.

Politikern von CDU und SPD ist die Renaturierung des Geländes wichtig. Peter Bimberg (CDU) schlug vor, vertraglich schrittweise vorzugehen, damit die Abbaufläche tatsächlich wie geplant aufgeschüttet und begrünt werde. Der Grundeigentümer, das Kies- und Schotterwerk Kreuzfeld von Johann-Peter und Volker Wandhoff hat einen Randbereich der etwa sieben Hektar großen Fläche bereits mit Buschwerk bepflanzt. Der verbleibende überwiegende Teil soll nachwievor Grünland werden. Schafe eigneten sich gut zur Pflege solcher Flächen, sagten die Ingenieure.

Albrecht Dudy (SPD) fragte, wo die Steuern gezahlt werden würden? Die sollten schon der Gemeinde zugute kommen. Das sah auch Michael Woyna (CDU) so. Nach dem Sitz der Betreibergesellschaft befragt, wies Bernd Lippold auf die Möglichkeit hin, so etwas im städtebaulichen Vertrag zu regeln.

Anschließend stimmte der Ausschuss über mögliche Bauflächen in den Dörfern ab. Drei Anfrage von Grundeigentümern wurden abgelehnt, entweder weil erst innerorts verdichtet werden muss, wie in Ottendorf oder weil der Entwicklungsplan das Kontingent nicht vorgibt, wie in Kesdorf nördlich Diddelskamp und wie im Norden Barkaus. Das Gremium beschloss, alle Vorhaben zuerst mit der Landesplanung zu klären, um spätere Einwände zu vermeiden. Das Gespräch ist für Juli vorgesehen.

Zurückgestellt wurde das Vorhaben am Waldweg in Bockholt. Dort müssen Besitzer und Verwaltung erst prüfen, ob die Kanalisation tief genug liegt und der als Zufahrt vorgesehene Waldweg breit genug ist. Ein Zuhörer riet zu einer anderen Variante. Sein Vorschlag, sie zu präsentieren griff der Ausschuss nicht auf. Eine Zuhörerin raunte: „Siehste, das interessiert die gar nicht.“

Der Landwirt Carsten Paulsen aus Kesdorf strebte für eine seiner Flächen den Aufstellungsbeschluss an, um befürchtete Naturschutzvorgaben zu verhindern, wie er sagte. Verwaltung und Bürgermeister versicherten, wenn er dort eine Scheune bauen wolle, reiche eine Bauvoranfrage aus.

Der Ausschuss empfiehlt folgende Bauflächen für Einfamilienhäuser: Woltersmühlen (Alte Salzstraße), Kesdorf (Woltersmühlener Weg) und Süsel (An der Bäderstraße).