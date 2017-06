Ausschuss beschließt Eröffnungsbilanz der Stadt

Kämmerer Andreas Lietzke sprach im Hauptausschuss am Dienstagabend von einer Mammutaufgabe, die die Verwaltung teilweise für die Erstellung der Eröffnungsbilanz hinter sich – aber genauso gut noch vor sich hat: „Für die Umstellung von der Kameralistik 2013 auf die Doppik muss laut Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik eine Eröffnungsbilanz aufgestellt werden. Seit 2013 haben wir eine doppelte Buchführung.“

Für die Erstellung der Eröffnungsbilanz musste das Eigentum der Stadt – von Gebäuden bis hin zur wertigen Ausstattung in den Büros – beziffert werden. Dabei ließ sich die Stadt von zwei Unternehmen helfen, schulte Mitarbeiter und forschte in Archiven, so Lietzke. Die Bewertung gerade bei Häusern sei nicht so einfach, da – wie beispielsweise beim Rathaus – immer wieder Umbauten und Sanierungsarbeiten zur Wertsteigerung gemacht wurden. „Wir können also nicht sagen, das Rathaus können wir nach 80 Jahren abschreiben. Da gibt es genaue Richtlinien und Vorgaben des Gesetzgebers“, so Lietzke beispielhaft. Das Vermögen der Stadt liegt in der Eröffnungsbilanz vom 1. Januar 2013 demnach bei etwas mehr als 93 Millionen Euro, die Verschuldung gerade einmal bei rund 18 Millionen Euro. „Das wird sich ändern“, entfuhr es einigen Ausschussmitgliedern. Noch in diesem Jahr sollen die Jahresabschlüsse für 2013/14 für Eutin und Süsel abgearbeitet werden, in 2018 dann 2015 und 2016. „Da kommt noch ordentlich Arbeit auf uns zu“, so Lietzke. Das Gemeindeprüfungsamt des Kreises Ostholstein wird die Eröffnungsbilanz sowie die Jahresabschlüsse final voraussichtlich im nächsten Jahr überprüfen. Der Ausschuss stimmte der Eröffnungsbilanz mehrheitlich zu. Malte Tech (FWE) und Detlef Kloth (SPD) enthielten sich, weil sie nichts beschließen wollten, was sie nicht beurteilen können, so Tech.

von Constanze Emde

erstellt am 08.Jun.2017 | 00:57 Uhr