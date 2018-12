Schönwalde : Ausgezeichneter Nachwuchs

Drei Mitarbeiter des Amtes Ostholstein-Mitte schlossen ihre Ausbildung mit herausragenden Leistungen ab, alle wurden übernommen.

27. Dezember 2018, 14:48 Uhr

Drei Verwaltungsfachangestellte im Amt Ostholstein-Mitte haben in diesem Jahr ihre Ausbildung abgeschlossen. Alle drei brachten es in der Prüfung auf mehr als zwölf Punkte, womit sie zusätzlich zum Prüfungszeugnis eine Urkunde für herausragende Leistungen erhielten.

Nicht nur Katja Klüver (21), Michelle Mehnert (20) und Jens Lickfeld (31) sind mehr als zufrieden mit ihren Prüfungsergebnissen. Auch der Leitende Verwaltungsbeamte Burkhard Busch ist stolz angesichts der „überragenden Ergebnisse“. So sei es nicht verwunderlich, dass allen drei bereits zu Beginn des Jahres unbefristete Verträge angeboten worden seien.

„Das hat mit dazu beigetragen, dass wir entspannt in die Prüfungen gegangen sind“, verriet Katja Klüver auf die Frage nach dem Geheimnis des Erfolges. Michelle Mehnert möchte aber auch die Klassenlehrerin Jana Bosse der Kreisberufsschule Eutin erwähnen. 16 von 20 Schülern des Jahrganges hätten von der Verwaltungsakademie Bordesholm eine Auszeichnung für ihren Abschluss bekommen.

Jens Lickfeld erkennt zudem Vorteile einer Ausbildung in einer Verwaltung wie dem Amt Ostholstein-Mitte, bis zur Übernahme der drei Auszubildenden gab es in Schönwalde 29 Stellen. Lickfeld: „Hier kennt man jeden Kollegen und hat auch die Chance in jedem Bereich zu arbeiten.“

Das sei zum Beispiel bei einer Verwaltungsausbildung in der Kreisverwaltung nicht möglich. Manche Aufgaben lerne man dort in der Ausbildung gar nicht kennen. Die Struktur des Amtes mit seinen vielfältigen Verwaltungsaufgaben verhindere auch monotone oder stupide Tätigkeiten, wie sie in großen Verwaltungseinheiten auf Auszubildende zukämen.

Zudem betonen die drei, dass sie nicht nur bei Ausbilder Christian Drews, sondern bei allen Mitarbeitern stets ein offenes Ohr gefunden hätten. Das Gesamtpaket habe zum Erfolg geführt.

Mit ihren neuen Stellen sind sie zufrieden. Für die Schönwalderin Katja Klüver war schon zu Beginn der Ausbildung klar, dass es eine Tätigkeit im Bauamt werden soll. Michelle Mehnert aus Schashagen entdeckte während eines Praktikums in der Realschule die Begeisterung für die Verwaltung. Sie ist nun im Hauptamt für Personal und Organisation mitverantwortlich. Jens Lickfeld wurde im Zuge einer Umschulung zum Verwaltungsfachangestellten. Der gelernte Tischler musste nur zwei Jahre lernen und ist nun im Fachbereich Finanzen für Steuern verantwortlich.