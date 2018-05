Ausgabe der Badepässe für das Waldbad

von Bernd Schröder

Kinder und Jugendliche aus Kasseedorf und Schönwalde können sich wieder Badepässe für das Waldschwimmbad in Lensahn ausstellen lassen. Diese werden morgen, 16. Mai, von 16 bis 17.30 Uhr und am Freitag, 25. Mai, von 14 bis 15 Uhr im Sitzungssaal des Amtes Ostholstein Mitte ausgegeben. Bei einer Neuausstellung wird ein Foto in der maximalen Größe von 4 mal 3,5 Zentimetern benötigt, auf dem der Passinhaber gut zu erkennen sein muss. Ausstellung und Verlängerung der Pässe ist kostenlos.