Vatertags-Prügelei : Auseinandersetzung beendet Feuerwehrfest in Riepsdorf

Offenbar waren drei Generationen einer Familie in den Vorfall verwickelt.

von Katharina Bambenek

11. Mai 2018, 14:05 Uhr

Riepsdorf | Das Feuerwehrfest in Riepsdorf (Kreis Ostholstein) nahm am Vatertag ein abruptes Ende. Die Kameraden hatten zu einer Feier auf dem Sportplatz geladen. Wie im vorigen Jahr war das Fest gut besucht gewesen. Die Stimmung kippte, als am Nachmittag eine Vatertagsgruppe hinzustieß und eine Schlägerei auf dem Sportplatz anzettelte.

Die 30 Mitglieder der Vatertagsgruppe waren in einem Reisebus zu dem Fest gekommen. Gegen 20 Uhr eskalierte die Situation schließlich und es kam zu körperlichen Auseinandersetzungen. Wie viele Gäste an der Schlägerei beteiligt waren, konnte nach ersten Ermittlungsergebnissen nicht sicher gesagt werden. Beim Anblick der Polizei hätten einige die Flucht ergriffen.

Fest stand zunächst nur, dass offenbar alle drei Generationen einer Familie nach einem anfänglichen Rempler und Streitgespräch durch einen 28-jährigen Oldenburger geschlagen wurden. Der 28-Jährige hatte bei einem freiwilligen Test um 20 Uhr einen vorläufigen Promillewert von 2,09. Er konnte sich kaum auf den Beinen halten und muss noch zu den Vorwürfen befragt werden.

Befeuert wurde die Auseinandersetzung vermutlich durch den steigenden Alkoholpegel der Beteiligten. Der genaue Sachverhalt blieb zunächst unklar, da die möglichen Beteiligten nicht nur stark alkoholisiert sondern auch wenig auskunftsfreudig waren. Um die Streithähne voneinander zu trennen, musste die Polizei mit neun Beamten anrücken, außerdem hatten sie einen Diensthund dabei.

Ein weiterer Tatverdächtiger konnte festgestellt werden. Hier laufen noch die polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei in Grube ermittelt und sucht Zeugen zum Vorfall. Hinweise werden per Telefon unter der Rufnummer 04364/245 erbeten.

