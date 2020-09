Keinen neuen Vorsitzenden gefunden : Aus nach 15 Jahren für den Verein Stadtmarketing Plön am See

Dr. Birgit Böhnke spricht von „einem unendlichen Aufgabenpaket, das ehrenamtlich nicht zu leisten ist“.

von Michael Kuhr

30. September 2020, 14:07 Uhr

Plön | Der Verein „Stadtmarketing Plön am See“ hat in der Jahresversammlung 2019 seine letzten Wochen eingeleitet. Weil niemand bereit war, für den Vorsitz zu kandidieren, steht im Januar 2021 die Auflösung an. Es sei denn, es stellt sich bis dahin ein Team zur Verfügung.

17 Stimmberechtigte von rund 80 Mitgliedern waren am Dienstagabend zur Versammlung, die coronabedingt Ende März verschoben worden war, gekommen. Die Sitzung leitete die stellvertretende Vorsitzende Dr. Birgit Böhnke, die seit dem Rücktritt des Vorsitzenden Axel Schümann im Januar mit Kassenwart Sönke Knoll und Schriftwart Torben Martens den geschäftsführenden Vorstand bildete. Außerdem zählten die Beisitzer Sabine Stier, Lars Winter und Oliver Langner zum Gremium.

Es habe im Vorfeld so viele inhaltsschwere Worte und Diskussionen über Sinn und Unsinn eines ehrenamtlich geführten Stadtmarketings gegeben ohne konkrete Ergebnisse. Daher habe sie entschieden, dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen, erklärte Böhnke im Vorgriff auf die anstehenden Wahlen. Wie erwartet, gelang es nicht, die Vorstandsposten zu besetzen, da es keine Vorschläge aus der Versammlung gab und sich niemand selbst zur Wahl stellte.

„Es ist ein unendliches Aufgabenpaket, das ehrenamtlich nicht zu leisten ist“, antwortete Böhnke auf Nachfrage aus dem Publikum, warum sie sich nicht selbst zur Wahl gestellt habe. Nehme man den Job ernst, sei allein für Veranstaltungen eine lange Liste abzuarbeiten. „Das Stadtmarketing ist kein normaler Verein, es ist ein kleines Wirtschaftsunternehmen mit einem jährlichen Umsatz von fast 100.000 Euro, das auf wenigen Schultern ruht und ehrenamtlich geführt wird“, erläuterte Knoll. „Alle hätten es gern, aber keiner ist bereit, es zu machen“, resümierte Peter Mordhorst, Regionaldirektor der Förde Sparkasse. „Wenn es keiner machen will, kann man keinen verpflichten. Der Verein war immer geprägt von einem kleinen Teil ehrenamtlich Aktiver. Das ist mit Geld nicht zu bezahlen. Ihr habt viel gemacht, vielen Dank dafür.“

Zu Sitzungsbeginn hatte Böhnke „statt einer frohen bunten Bildershow“ alle Projekte 2019 nur aufgelistet, auch wenn das dem Einsatz der Mitwirkenden nicht gerecht werde, allen Aktiven gedankt und aufgezählt: Krokusskästen und Strandkörbe, Maibaumstellen, Plön-Schau, Unternehmerfrühstück, vier verkaufsoffene Sonntage, 19. Kulturnacht mit 20.000 Euro von den Betrieben, Adventskalender, Laternenzauber, Wintermärchen, Weihnachtsbeleuchtung. Den Plön-Gutschein werde es weiter geben, der Adventskalender sei angeschoben und man werde versuchen, ein Weihnachtsprogramm anzubieten. „Wir sind gut im Budget geblieben, das Jahr ist sehr erfolgreich verlaufen“, schloss Knoll 2019 mit einem Plus von 6100 Euro ab.

Der bisherige geschäftsführende Vorstand bleibe laut Satzung noch bis zur Liquidation Anfang Januar im Amt, um mit zwei Kassenprüfern das Jahr 2020 abzuschließen. Nach Abrechnung und Liquidation ginge das Vermögen auf die Stadt über. Sollte sich niemand finden werde die Stadt gucken, was sie in Zukunft übernehmen kann, meinte Bürgermeister Lars Winter. Er könne sich nicht vorstellen, dass es keine Kulturnacht mehr gibt. Die Selbstverwaltung müsse entscheiden. Es wäre schade, wenn in der Stadt gar nichts mehr passierte, schlug Bürgervorsteherin Mechtilde Gräfin von Waldersee vor, dass Geschäftsleute weiterhin einen Obolus geben.