Neukirchen : Aus für das Idyll am See

Seit Jahren machen rückläufige Belegungszahlen den Betrieb des Feriencamps Neukirchen immer unattraktiver.

von Michael Bunk

21. März 2019, 16:42 Uhr

Das nächste Vorhaben steckte im Prinzip kurz vor der Umsetzung: Der Bau von festen Holzhütten an Stelle von Zelten, in denen dann die Betreuer der Gruppen im Feriencamp Neukirchen nächtigen könnten. Die dafür notwendige Änderung des Bebauungsplans ist – nach langer Diskussion – seit einem Jahr rechtsgültig.

Gebaut aber werden diese Hütten nicht – zumindest nicht in absehbarer Zeit und schon gar nicht vom Kreissportverband (KSV) Pinneberg. Nach mehr als 40 Jahren gibt er den Betrieb des idyllisch direkt am Neukirchener See gelegenen Zeltlagers auf. Die Saison 2018 war die letzte.

Viele Emotionen

Es sind viele Emotionen, die Karsten Tiedemann mit dem knapp einem Hektar großen Areal verbinden. „Größte Freude und größte Last in einem“, sagt er über den Betrieb, der immer wieder an den Nerven gezerrt hat und der zugleich ein Unzahl wunderschöner Momente für den Geschäftsführer des KSV Pinneberg bereit hielt.

Da ist viel Wehmut bei, denn Neukirchen ist eine tolle, unvergessliche Geschichte. Karsten Tiedemann, KSV-Geschäftsführer

Einer der letzten aus dieser Reihe war eine riesengroße Dankes-Postkarte des TSV Reinbek, der in den Sommerferien zu den Dauergästen gehörte und nun auf diesem Weg Abschied nahm, da klar war, dass der Verein aus dem Landkreis Stormarn sich für dieses Jahr einen neuen Zielort für die Sommerferienfreizeit wird suchen müssen. „Da ist viel Wehmut bei, denn Neukirchen ist eine tolle, unvergessliche Geschichte“, sagt Tiedemann.

Immer weniger Teilnehmer

Die Wasser-, Luft- und Gute-Laune-Garantie war zur Jahrtausendwende der Werbeslogan, mit dem der KSV um Besucher warb. Dieser Spruch zog. Segelboote und Kanus lösten das Wasser-Versprechen ein. Mit 9919 Verpflegungstagen verbuchte man 1997 nach 1982 mit 10.200 Verpflegungstagen den zweitbesten Besuch seit Beginn der Aufzeichnungen 1972. Von so einer Bilanz konnte Tiedemann zuletzt nur noch träumen.

Die Belegungszahlen gingen in den vergangenen zehn Jahren beinahe durchgehend zurück. 2018 wurden 921 Kinder an 3699 Tagen verpflegt. Gruppen aus dem Kreis Pinneberg kamen nach den Aufzeichnungen des KSV nur noch im unteren zweistelligen Bereich, nur noch wenige aus den Mitgliedsvereinen des KSV.

Vor vier Jahren hatte sich der KSV Pinneberg in einem Workshop von der Bildungsstättenberatung Krause & Böttcher in Person von Horst Böttcher eingehend über Möglichkeiten des Camps aufklären lassen. Ein Ergebnis war, „dass eine wirtschaftliche Führung der Anlage erst ab 6000 Verpflegungstage möglich ist“.

Die Geschichte des Zeltlagers 6. Juli 1957: Einweihung des Zeltlagers. Der Kreis Pinneberg pachtet das Gelände am Neukirchener See. 30. November 1966: KSV Pinneberg übernimmt in Pacht das Gelände mit dem Gebäude und 13 neue Holzfußböden vom Kreis. 6. Juli 1967: Die erste Saison unter der Ägide des KSV Pinneberg beginnt mit einer 40-köpfigen Gruppe aus Pinneberg und zwölf Jugendlichen aus Halstenbek. 1972: Der KSV kauft dem Kreis das bisher gepachtete Gelände für 28.000 Euro ab. 1977/78: Bau von Sanitärtrakt und Discogebäude. 1989/90: Neubau des Küchentrakts für rund 350.000 Euro. 2000/2001: Bau des neuen Essensgebäudes als Ersatz für die Essenszelte. Kosten: 210.000 Euro. 2009: Bau und Fertigstellung des Sportgeländes mit Beachvolleyball- und Kleinfußballfeld oberhalb des eigentlichen Zeltplatzes. ab 2015: Planung von Betreuerhütten auf dem Gelände. 2019: Schließung.

Werbung brachte nichts

Zuletzt lag der Tagessatz pro Person inklusive Vollverpflegung und Übernachtung bei 21,50 Euro. Das Zeltlager war vom Landesjugendring mehrfach zertifiziert worden und als 3-Sterne-Einrichtung klassifiziert worden. Zudem hatte der KSV seine werblichen Aktivitäten, unter anderem im Internet, verstärkt. Geholfen hat dies nicht, um die Wende zu schaffen.

"Keine Fehler gemacht"

Am Ende hat stand das Urteil Horst Böttcher: Reine Zeltlager laufen derzeit nicht mehr gut. Bundesweit gäben viele Anlagen auf. „Er hat uns gesagt: Ihr habt keinen Fehler gemacht, aber lasst es“, berichtet Tiedemann.

Wenn es keiner macht, geht eine ganz Kultur zum Teufel – und das darf nicht sein. Karsten Tiedemann, KSV-Geschäftsführer

So ganz mag er die Hoffnung nicht aufgeben, dass in Neukirchen auf dem Gelände wieder Kinderlachen zu vernehmen sein wird. Er hofft einen Käufer zu finden, der – in welcher Form auch immer – ein Angebot für Kinder und Jugendliche initiiert, die dort ihre Freizeit verbringen oder etwas lernen können. Für Tiedemann liegt Herzblut darin: „Wenn es keiner macht, geht eine ganz Kultur zum Teufel – und das darf nicht sein.“