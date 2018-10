Eutin / Heide : Aus Eutin ins Heider Rathaus

Oliver Schmidt-Gutzat gewinnt überraschend deutlich die Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters der Kreisstadt Heide.

von Achim Krauskopf

01. Oktober 2018, 11:04 Uhr

Es ist eine faustdicke Überraschung, wenn nicht sogar eine kleine Sensation: Oliver Schmidt-Gutzat wird, wie gestern kurz berichtet, am 1. Dezember der Bürgermeister der Stadt Heide. Der 49-jährige Jurist, der seit 2016 im Ordnungsamt der Stadt Eutin tätig war, hatte Sonntag in der Stichwahl den langjährigen Amtsinhaber Ulf Stecher (51) mit einem deutlichen Abstand besiegt. Stecher (CDU), seit 16 Jahren Bürgermeister der Kreisstadt Dithmarschens, erhielt 42,73 Prozent der Stimmen, Oliver Schmidt-Gutzat (SPD) kam auf 57,27 Prozent.

In der ersten Runde der Bürgermeisterwahl am 9. September hatte der gebürtiger Heider Ulf Stecher mit 48,1 Prozent die absolute Mehrheit verfehlt, da kam ihn der in Preetz geborene Schmidt-Gutzat mit 46,88 Prozent schon nahe, während der dritte, parteilose Kandidat Thomas Vogt 5,01 Prozent bekommen hatte. Zur Stichwahl am vergangenen Sonntag ging fast die Hälfte der 17 500 Wahlberechtigten zur Urne.

Oliver Schmidt-Gutzat, stellvertretender Vorsitzender der Eutiner SPD und Beisitzer im SPD-Kreisvorstand Ostholstein, war von der Heider SPD schon im Juli 2017 als Herausforderer für Ulf Stecher nominiert worden. „Das Ergebnis zeigt klar, man wollte hier einen Wechsel“, sagte Schmidt-Gutzat am Sonntag zum Ergebnis, während Stecher seiner Enttäuschung Luft machte: Es sei ihm nicht gelungen, die Wähler zu überzeugen, dass er 16 Jahre lang einen guten Job gemacht habe. Stecher verliert mit der Niederlage auch sein Amt als Vorsitzender des Städtebundes Schleswig-Holstein, er war im November 2017 für eine fünfjährige Amtszeit gewählt worden.

Zu den Gratulanten des neuen Heider Bürgermeisters gehörte der SPD-Landesvorsitzende Ralf Stegner. Mit Oliver Schmidt-Gutzat „bekommt Heide einen Verwaltungsexperten zum Bürgermeister, der nah bei den Menschen arbeitet. Durch seinen engagierten Wahlkampf, in dem er zuhörte und mit seiner wertschätzenden Art überzeugte, konnte er die Heiderinnen und Heider für sich gewinnen,“ schrieb Stegner.

Der verheiratete Oliver Schmit-Gutzat hatte vergangenes Jahr kurzfristig seine Urlaubspläne geändert: Nach seiner Nominierung zum Kandidaten ging er mit seinem damals elfjährigen Sohn in Dithmarschen auf Fahrradtour. Schmidt-Gutzat wurde 1969 in Preetz geboren, machte dort 1988 Abitur, studierte nach dem Zivildienst Jura in Hamburg und Straßburg. Nach dem zweiten Staatsexamen, dem auch ein Aufbaustudiengang Europäische Integration am Europa-Institut der Universität des Saarlandes vorausgegangen war, wurde er von 2000 an zehn Jahre lang bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und für den OSZE-Hochkommissar für Nationale Minderheiten auf dem Balkan tätig.

Von 2012 bis 2015 war Schmidt-Gutzat bei der Polizeimission der Europäischen Union in Afghanistan unter anderem als Leiter der Abteilung Strategische Planung, Analyse und Berichterstattung und als Chef des Stabes eingesetzt, bevor er 2016 im Ordnungsamt der Stadt Eutin tätig wurde. Als seine liebsten Freizeitbeschäftigungen nennt Schmidt-Gutzat Familie, Musik, Lesen, Garten sowie Sport (Laufen und Fußball).