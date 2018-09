Aus der Scheune zur Feuerwehr

Gemeindevertretersitzung in Groß Meinsdorf beschließt den Bau eines neuen Bauhofs für die Gemeinde Süsel

von shz.de

28. September 2018, 11:38 Uhr

Die Gemeinde Süsel bekommt einen neuen Bauhof. Das wurde jetzt einstimmig in der jüngsten Gemeindevertretersitzung in Groß Meinsdorf beschlossen. Der Standort Süsel und die Eigenständigkeit der Gemeinde würden damit gestärkt. Man wolle ein Signal setzen, betonte Albrecht Dudy, SPD-Fraktionsvorsitzender: Die Gemeinde habe einen selbstverwalteten Bauhof im Hauptort.

Die verbesserte verkehrsgünstige Lage ebenso wie die Tatsache, dass sich Haupteinrichtungen wie Schule, Nebenstelle der Verwaltung und Sportplatz in Süsel befänden und Direkteinsätze der Bauhofmitarbeiter erleichtert würden, hätten für diese Variante gesprochen, erläuterte Dudy weiter. „Wichtig ist, dass wir jetzt anfangen, damit wir den Bauhofmitarbeitern eine solide Arbeitsgrundlage bieten können. Die Stärkung des Standortes Süsel hat Bedeutung. Die Freiwilligen Feuerwehren sind mit im Boot“, unterstützte Michael Woyna im Namen der CDU-Fraktion den Beschlussvorschlag. Wolfgang Schümann (FWS) sprach von positiven Synergieeffekten mit den Wehren, was beispielsweise den Winterdienst angehe.

Einstimmig wurde die Variante II beschlossen. Danach ist ein Neubau „An der Bäderstraße“ direkt neben der Freiwilligen Feuerwehr Süsel geplant auf einem Grundstück, das vom Zweckverband Ostholstein erworben werden muss. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 318 600 Euro. „Die Mittel dafür werden für das Haushaltsjahr 2019 bereit gestellt“, erklärte Bürgermeister Adrianus Boonekamp (CDU). Verworfen wurden die beiden anderen Varianten, ein Objekt im Süseler Gewerbegebiet anzumieten oder einen Neubau in Bujendorf zu errichten.

In seinem Bericht erläuterte Andrianus Boonekamp, dass es mit dem Feuerwehrhaus in Röbel aufwärts gehe. Die Drainagearbeiten würden begonnen, im Februar 2019 rechne er mit der Fertiggstellung. Auf Beschwerden in der Bürgerfragestunde zum Thema Glasfasernetzausbau sagte der Bürgermeister, er werde bereits in der nächsten Woche abklären können, wo es beim Ausbau des Glasfasernetzes in der Gemeinde hake und wie es in den einzelnen Ortschaften vorangehen werde. Beim letzten Tagesordnungspunkt der Sitzung warb Albrecht Dudy für eine Mitarbeit im Seniorenparlament. Für diese wichtige Aufgabe würden dringend engagierte und Mitbürger gesucht.