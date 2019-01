Aus Brasilien zurück: Familie Martin trat wieder in Wehr ein

von Achim Krauskopf

14. Januar 2019, 14:21 Uhr

Relativ zügig verlief die Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Liensfeld-Kiekbusch. Im Beisein der von Bürgervorsteher Alfred Jeske, Bürgermeister Mario Schmidt sowie Altbürgermeister Joachim Hermann und Pastor Klaus Grottke begrüßte Wehrführer Frank Mielke drei „neue, alte“ Gesichter: Die Familie Martin kehrte nach vier Jahren Aufenthalt in Brasilien nach Liensfeld zurück. Katja und Volker Martin und ihr Sohn Jonathan wurden sofort wieder in die Einsatzabteilung der Wehr aufgenommen. Tochter Johanna lebt in Kiel. Und Katja Martin zog sich sofort ihre vom Wehrführer aufbewahrte Uniform wieder an. Die Einkleidung von Volker und Jonathan soll noch in dieser Woche folgen.

Der Gemeindewehrführer Andreas Riemke lobte eine „beeindruckende Mannschaftsleistung“ der Wehr bei Leistungsbewertung Roter Hahn Stufe 5 im Oktober 2018. Ortswehrführer Frank Mielke blickte auf 68 Dienste mit 3122 Dienststunden zurück, insgesamt rückten die Blauröcke aus Liensfeld und Kiekbusch zu 19 Einsätzen aus. „Herausragend war der heiße und trockene Juli mit gleich mehreren Flächenbränden.“

Für zehn Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurden die Oberfeuerwehrfrau Sarah Runge und Hauptfeuerwehrmann Olaf Simon geehrt, 20 Jahre dabei ist Löschmeisterin Yvonne Johannsen. André Schumacher wurde zum Hauptfeuerwehrmann 2 Sterne, Dominik Rohmann zum Hauptfeuerwehrmann 3 Sterne gefördert. Den durchaus bedeutungsvollen Festausschuss besetzen André Schumacher, Felix Rentzsch, Dominik Rohmann und Thomas Ehlers.

Oberlöschmeister und Gruppenführer Rolf Westphal wurde mit Erreichen der Altersgrenze in die Ehrenabteilung übernommen. Er war 42 Jahre Gruppenführer in der Wehr und wurde zum „Gruppenführer auf Lebenszeit“ ernannt. Nachfolger wird Thomas Mielke. Katja Martin übernahm Mielkes Amt der Schriftführung.

Oberbrandmeister Ernst Müller aus Neustadt wurde Ehrenmitglied der Ortswehr. Der 72-Jährige hatte die Liensfelder auf alle Prüfungen vorbereitet, zuletzt auf den Roten Hahn Stufe 5.

Den Titel „Pechvogel des Jahres“ erhielt Löschmeister „Wulle“ Schmüth. Er hatte bei den Flächenbränden im Sommer sämtliche Stiele der Feuerpatschen zerbrochen und erhielt dafür vom Wehrführer eine „Patschen-Mann-Ausstattung“ mit einem unzerbrechlichen Zehn-Zentimeter-Bohrrohrgestänge.

Für Wehrführer Frank Mielke hatte Ehrengemeindewehrführer Klaus Peter Kühl eine besondere Überraschung: Weil Mielke die letzte Versammlung aus einem triftigen Grund vorzeitig verlassen hatte, erhielt er ein persönliches Einsatzfahrzeug, ein TLW 20 (Toilettenwagen mit 20 Liter Fassungsvermögen) mit Papierrolle und Feuerwehr-Fachzeitschrift.

Die Verpflegung der Versammelten hatte wieder Altwehrführer und Küchenmeister Ulli Horstmann übernommen: Mit Helfern war das Gerätehaus in eine Feldküche verwandelt worden, auf Hockerkochern war Rübenmus mit reichlich Fleisch zubereitet worden.